La meraviglia delle fiaccolate sulle montagne tra Lecco e il lago

"Bella come un presepe, la nostra città, vista dal San Martino". Lo ha detto e scritto sui propri canali social il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni dopo la spettacolare e tradizionale fiaccolata dell'antivigilia di Natale sul San Martino, che ha visto la partecipazione di tanti escursionisti e appassionati di montagna. "Dove con lo sguardo abbracci tutte le case, tutti i palazzi, le scuole, le chiese, le fabbriche - ha scritto Gattinoni postando alcune delle foto che vediamo - Abbracci, con un solo sguardo, tutte le persone che vi abitano, e che vuoi ricordare in questo Natale. Perché in questo presepe, in questa nostra città, per noi oggi nasce Gesù Bambino. Auguri di un Natale di speranza e di coraggio!"

Fiaccolate ed emozioni non solo sul San Martino. Il 23 dicembre, nel Lecchese, è una data particolare: nel giorno dell'antivigilia di Natale, infatti, è tradizione consolidata organizzare fiaccolate, percorsi notturni e occasioni di festa, con il ritrovo sulle cime delle montagne e nei rifugi per salutare il Natale imminente e incontrare amici e gruppi all'inizio delle festività. Sono sempre più numerose le iniziative che illuminano le montagne del Lecchese, con un colpo d'occhio davvero suggestivo di scie luminose che rischiarano la notte.

A Valmadrera, la stazione Triangolo Lariano della XIX delegazione Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, grazie all'aiuto logistico dell'Osa - Organizzazione sportiva alpinisti Valmadrera, anche quest'anno ha organizzato l'illuminazione della ferrata del Corno Rat, a cui segue un momento conviviale per tutti nella località San Tomaso. I tecnici della Stazione nei giorni scorsi si sono alternati nel trasporto in quota dei generatori, nella stesura dei cavi e delle lampadine lungo la ferrata, oltre che nel montaggio delle strutture.

Un grande lavoro svolto dai volontari, animati dalla passione di tenere viva una bella tradizione. Appena dopo l'imbrunire, a partire dalle 17:30, il percorso si illumina con una miriade di lampadine: lo spettacolo, ben visibile dal circondario e anche dal capoluogo, ha sempre attirato numerosi gruppi di appassionati e di amici. Quest'anno, visto il calendario e il meteo propizi, l'illuminazione della ferrata del Corno Rat sarà attiva fino al 26 dicembre. L'anno scorso sono state più di trecento le persone che hanno risalito il percorso attrezzato, presidiato dai tecnici della Stazione.

Tanti i volontari e gli amici delle diverse stazioni della XIX Lariana, anche con rappresentanze di altre delegazioni, in particolare della VI Orobica e della IX Speleologica lombarda, da cui provengono diversi tecnici della squadra regionale forre, con i quali c'è spesso anche la condivisione delle esercitazioni e la partecipazione a interventi di soccorso. Presenti anche i militari del Sagf - Soccorso Alpino Guardia di Finanza, da Madesimo e da Sondrio.

Il Corno Rat però non è l'unica ferrata illuminata: nel 2023, nella serata del 23 dicembre, i tecnici della Stazione del Triangolo Lariano sono anche su altre cime, con altre fiaccolate organizzate sul territorio, ai Corni di Canzo, a Moregallo e a Cornizzolo, per garantire un'adeguata copertura di sicurezza in caso di necessità. "Momenti come questo rafforzano l'unione, la vicinanza al territorio e sono anche gioiose occasioni di festa, fondamentali per stare bene insieme e potere operare con serenità durante gli interventi. All’edizione di quest’anno, che cade di sabato, ha partecipato un numero davvero notevole di persone: una bella festa di gente che ama la montagna" - hanno fatto sapere i tecnici Cnsas.

Sotto, vi proponiamo anche le foto scattate da Gianmario Maver e dagli amici del gruppo I Beck, presenti alle fiaccolate dell'antivigilia di Natale, con salita al Corno Regismondo. Molto bello anche il tramonoto rosso che ieri sera in tanti, anche da casa, hanno apprezzato sul territorio lecchese.