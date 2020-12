Fiocchi: «Chiesti fondi all'Unione europea per la prevenzione delle calamità naturali»

L'eurodeputato Pietro Fiocchi (FdI) chiede di incrementare i fondi del Meccanismo Unionale di Protezione Civile, necessari per la prevenzione del dissesto ideologico in Europa.

I suoi emendamenti sono passati in Commissione Ambiente e recepiti nella fase successiva. «La necessità di attivare più fondi per la prevenzione di calamità naturali e il dissesto idrogeologico è una necessità inderogabile; si tratta di frane, alluvioni, esondazioni, smottamenti quindi gravi eventi da prevenire per i quali è fondamentale potenziare gli investimenti» dichiara Fiocchi. «È un impegno che Fratelli d'Italia si è preso e che intende mantenere».

«Il nostro Paese - continua l'europarlamentare lecchese - è fra i più colpiti e martoriati in assoluto, anche in questi ultimi giorni si sono registrati eventi naturali che hanno causato gravi danni nelle zone interessate, spesso con la perdita di vite umane. Potendo contare su più risorse europee, saremo in grado di programmare interventi mirati nelle aree più a rischio. Necessaria anche la sburocratizzazione degli interventi transfrontalieri di Protezione Civile riguardo lo spegnimento incendi».