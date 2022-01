"La città ha bisogno della nuova caserma dei Vigili del fuoco"

La nuova caserma dei Vigili del fuoco deve essere "sbloccata" nel più breve tempo possibile. L'europarlamentare di Fratelli d'Italia Pietro Fiocchi interviene sulla questione che qualche giorno fa è tornata d'attualità dopo la lettera aperta delle organizzazioni sindacali.

"Premesso che due anni or sono Giacomo Zamperini e io abbiamo incontrato il comandante dei Vigili del Fuoco, assieme ad Alessandra Rota, e ascoltato le loro relative esigenze per la costruzione in località Bione di un nuovo insediamento che ospitasse le donne e gli uomini, oltre ai mezzi e alle strumentazioni, di un servizio essenziale come quello garantito dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prendiamo atto di un incomprensibile ritardo. Ancora una volta la burocrazia e le pratiche amministrative, pur considerando il periodo della pandemia che stiamo vivendo, rallentano un'opera da noi ritenuta indispensabile e improrogabile per cui è necessario che ognuno faccia il proprio dovere ad ogni costo. La comunità lecchese ha la necessità di avere delle risposte concrete al riguardo e non solo di promesse inevase".

"Aiuteremo ad accelerare l'iter"

"Per quanto ci riguarda ci impegniamo e ci mettiamo a disposizione al fine di accelerare l'iter di tale opera con l'unico fine di collaborare in ogni modo facendo rete con l'Amministrazione comunale e le altre autorità competenti in materia. In tempi di Pnrr - Piano Nazionale di Resistenza e Resilenza - non può e non deve essere la macchina burocratica a rallentare il progresso del Paese. Purtroppo con rammarico dobbiamo rilevare l'ennesimo ritardo come per altri progetti incompiuti, con un dispendio inutile di energie e soldi pubblici. Ai Vigili del fuoco di Lecco va la nostra solidarietà e la nostra gratitudine per lo strepitoso lavoro che svolgono ogni giorno. Ci auguriamo che entro il 2022 Lecco possa avere la sua nuova Caserma, così da garantire la sicurezza dei cittadini e di coloro che mettono a rischio la loro vita per salvare la nostra".