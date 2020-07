Galbiate: dopo il covid l'apertura straordinaria del "Campo dei fiori"

Apertura straordinaria per il Campo dei fiori di Galbiate. Complice la chiusura forzata la scorsa primavera, a causa del lockdown dovuto dall'epidemia di Coronavirus, il primo "you-pick garden" della provincia di Lecco è rimasto chiuso al pubblico nel corso del 2020. Saltata la tradizionale apertura di aprile per la fioritura di narcisi e tulipani, la proprietaria Cristina Tosi ha avuto una nuova idea imprenditoriale.

«Durante il lockdown ho svolto consegne a domicilio - spiega a Lecco Today - Mentre ora ho scelto di aprire per la fioritura di fiori di campo. È un tentativo di ammortizzare le perdite subite nel corso di quest'anno, ma se funzionaesse potrebbe essere un'idea per il futuro».

Il Campo dei fiori, attualmente, apre ad aprile per i tulipani e a settembre per le zucche, già piantate nelle scorse settimane. «La natura non la inganni né la puoi comandare: non possiamo avere i tulipani ora, ma i fiori estivi, per cui è giusto proporli al pubblico. Ci saranno anche i girasoli e diverse colture, così come ho piantato numerose varietà di zucche, alcune delle quali difficili da reperire».

Il lockdown, come è capitato a molti, è stato un periodo duro che però ha saputo portare nuove idee. «Sono soddisfatta - prosegue Cristina Tosi - dalle richieste avute per le consegne a domicilio, c'era sempre grande sorpresa nei clienti, ho sentito moltissime persone durante un periodo complicato ed è stato simpatico».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery