"Diciamo basta al cemento": flash mob ai Giardini di Mandello

Un flash mob per protestare contro la gestione dell'area dei Giardini da parte dell'Amministrazione comunale di Mandello.

Il gruppo politico e consigliare di Casa Comune lo aveva promesso, e lo farà: dopo il rinvio di venerdì scorso causa maltempo, la protesta pacifica ai Giardini andrà in scena venerdì 19 luglio alle ore 18.30 nei pressi della fontana di viale Medaglie olimpiche mandellesi, dove i membri del gruppo incontreranno la cittadinanza per fare il punto della situazione dei lavori che coinvolgono i Giardini.

Nuove regole nell'area a lago

Come tutte le aree a lago di Mandello, anche questa è stata di recente interessata da nuove regole comportamentali in ossequio a un'ordinanza del sindaco, per fronteggiare i crescenti malcostumi che spesso si trasformano in violazione della legge se non veri e propri atti criminosi.

"Vi aspettiamo per difendere i beni comuni, per tutelare gli interessi della comunità mandellese, per dire basta al cemento" specificano in una nota gli esponenti di Casa Comune.