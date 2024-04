Sdraiati a terra per reclamare più sicurezza: "Basta morti sul lavoro"

Basta morti sul lavoro, più sicurezza, meno precariato e una giusta riforma fiscale. Sono queste le richieste avanzate con forza dai sindacati in occasione dello sciopero generale di 4 ore indetto oggi, giovedì 11 aprile, da Cgil e Uil per tutti i lavoratori del settore privato. A Lecco è stata organizzata una manifestazione nel piazzale esterno del municipio, un flash mob con persone in tuta bianca e con caschetto da lavoro sdraiate a terra, che ha catturato l'attenzione di molti passanti.

Per la Uil del Lario è intervento Dario Esposito e per la Cgil di Lecco Diego Riva. Il presidio e le dichiarazioni sono stati preceduti da un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della tragedia avvenuta alla centrale elettrica di Suviana. "I temi legati alla sicurezza sul lavoro sono una priorità assoluta - hanno detto i dirigenti sindacali - Non è accettabile che chi esce di casa per recarsi sul posto di lavoro, possa correre il pericolo di non farvi più ritorno. Ora basta".

Cgil e Uil hanno quindi avanzato una serie di proposte. "La salute e la sicurezza sul lavoro devono diventare un vincolo per poter esercitare l'attività d'impresa - hanno sottolineato i presenti al flash mob di oggi pomeriggio - Vanno cancellate le leggi che negli anni hanno reso il lavoro precario e frammentato. E poi ancora va superato il subappalto a cascata e rafforzata l'attività di vigilanza e prevenzione". (Si ringrazia Alberto Bottani per le foto e la collaborazione)