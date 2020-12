Casargo: il comune stanzia contributi in favore delle micro e piccole imprese locali

La Giunta comunale di Casargo ha approvato il bando delle Aree Interne riservato alle piccole e micro imprese; vengono stanziati 52.470 euro nel triennio 2020-22 e 22.487 già finanziabili per il 2020; l'obiettivo è quello di restituire competitività e coesione «nei territori delle Aree Interne, la vera spina dorsale di questo paese», hanno spiegato il Sindaco Antonio Pasquini e gli Assessori Wilma Berera e Piergiacomo Acerboni.

I beneficiari del presente contributo sono le piccole e micro imprese che esercitano attività economiche in ambito commerciale e artigianale nel territorio del Comune di Casargo.

Il contributo è fissato in una tantum di 500 euro con una maggiorazione del 5% alle imprese iscritte all’elenco Regionale delle attività storiche e tradizionali, inoltre nel caso l’impresa sia beneficiaria del contributo previsto dal bando del distretto del commercio, l’importo del contributo è ridotto del 20%, e per le imprese che nell’anno 2019 abbia totalizzato ricavi e compensi superiori a 300.000 euro, sarà riconosciuto il 60% del bonus.

«Le domande di contributo, pena l’esclusione, - ha proseguito il vicesindaco e assessore Berera - dovranno essere presentata a partire dal giorno 24 dicembre 2020 ed entro e non oltre il termine di scadenza stabilito al 16 gennaio 2021». Il contributo è inoltre è cumulabile con altri aiuti e sostegni eventualmente fruiti nell'ambito delle misure anti Covid-19 attuate sia a livello statale che regionale.

«Abbiamo cercato di facilitare il più possibile la presentazione della domanda - ha sottolineato l'assessore Piergiacomo Acerboni -, consapevoli che per il sistema delle imprese è necessaria una vera sburocratizzazione, oltre che risposte immediat».

«Queste risorse devono essere utilizzato per rigenerare i territori- ha concluso il sindaco Pasquini -, per rafforzarli rendendoli più attrattivi e competitivi, diminuendo i deficit strutturali con le realtà urbane. Un piccolo ma importante contributo statale che auspichiamo possa essere un presupposto fondamentale per una fiscalità differenziata volta a combattere il declino sociale e demografico delle aree interne del paese, che da nord a sud sta assumendo i tratti di una vera e propria emergenza nazionale».

Sul sito del comune di Casargo sono stati pubblicati il bando ed il modulo per presentare la domanda.