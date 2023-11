Alla Protezione civile lecchese 800mila euro per nuovi mezzi e attrezzature

Circa 800mila di euro ai comuni lecchesi per l'acquisto di mezzi e attrezzature da destinare alla Protezione civile. Si tratta di un ingente finanziamento che giunge da Regione Lombardia proprio in un momento critico, in cui i gruppi comunali stanno dimostrando una volta di più la loro preziosa utilità a causa dei danni derivati dal maltempo.

In tutta la Lombardia 221 tra Comuni, Unioni di Comuni, Enti Parco e Comunità montane della Lombardia riceveranno 11,3 milioni di euro per l'acquisto di mezzi ed attrezzature di Protezione civile, destinati agli enti che hanno un gruppo comunale o intercomunale operativo, oppure una convenzione con un'organizzazione di volontariato di Protezione civile iscritta nell'elenco territoriale della Lombardia. Le somme saranno suddivise in tre tranche, corrispondenti alle annualità 2023, 2024 e 2025.

Nel nostro territorio sono coinvolti 15 enti, che riceveranno almeno un finanziamento. Nella tabella il dettaglio.

Ente Soggetto convenzionato Contributo finanziato Comunita' Montana Valsassina Valvarrone Val D'esino E Riviera 87.620,40 Premana Ana Sez. Lecco (1922) 87.840,00 Comunita' Montana Lario Orientale - Valle San Martino 16.281,90 Colle Brianza 41.724,00 Dervio 45.886,52 Valvarrone 46.385,52 Colico 99.000,00 Cortenova 34.587,00 Malgrate 39.554,35 Molteno 47.192,04 Taceno 99.000,00 Ballabio 53.384,40 Civate 29.684,43 Garlate 22.950,08 Osnago Volontari Protezione civile Osnago Nucleo operativo I Falchi odv 46.555,20

Un prezioso "esercito" di 27mila volontari

"Un finanziamento particolarmente importante - ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa - poiché consentirà a tante realtà di rinnovare, acquistare e implementare mezzi e attrezzature, sempre più utili per intervenire sul territorio. Somme che generalmente gli enti più piccoli hanno difficoltà a reperire nel proprio Bilancio. Per questo, ancora una volta, Regione Lombardia si è resa protagonista di un'iniziativa significativa che vuole sostenere e rendere sempre più efficiente il nostro 'esercito' della Protezione civile regionale composto da oltre 27mila volontari. Le cronache di questi giorni e dei mesi scorsi evidenziano che mezzi e attrezzature lombarde sono state utilizzate anche in Emilia-Romagna e in Toscana. Abbiamo pertanto ritenuto fondamentale investire fondi rilevanti del bilancio regionale".

Piazza: "Si rafforza il sistema regionale"

Così ha commentato la notizia Mauro Piazza, lecchese sottosegretario di Regione Lombardia ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale: "Il contributo servirà a incrementare e rinnovare le dotazioni di automezzi e attrezzature della Protezione Civile per la prevenzione ed emergenza territoriali. Un impegno concreto, per cui ringrazio l'assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa che ha reso possibile continuare quel percorso di implementazione e ammodernamento delle dotazioni del sistema di protezione Civile e che permetterà di rafforzare il sistema regionale, rendendolo sempre più efficiente" conclude Piazza.

Suddivisione fondi per province

I fondi sono così suddivisi:

Città metropolitana di Milano 808.871,76 euro

Bergamo 1.744.411,91

Brescia 2.201.039,90

Como 925.017,86

Cremona 471.368,87

Lecco 797.654,84

Lodi 329.910,35

Mantova 381.961,66

Monza Brianza 177.172,91

Pavia 1.006.901,45

Sondrio 1.378.954,60

Varese 1.015.361,99