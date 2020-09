Dalla Regione 17 milioni per cantieri nel Lecchese: c'è anche il Teatro della Società

Un vero e proprio "Piano Lombardia", che avrà effetti concreti anche sul Lecchese, con 17 milioni di euro per finanziare opere pronte a partire e sbloccare in breve tempo i relativi cantieri.

Si tratta del grande progetto voluto dal presidente della Regione Attilio Fontana «che prevede - come ha spiegato proprio il governatore questa mattina alla stampa - una serie di interventi "a tutto campo" mirati a garantire la ripresa economico-produttiva del nostro territorio». E che ha una "potenza di fuoco" totale di 3,5 miliardi di euro.

Durante la conferenza stampa tenutasi a Milano, l'assessore agli Enti Locali, Piccoli Comuni e Montagna Massimo Sertori, ha annunciato che «tutti i 1.506 comuni lombardi, in forma singola o associata, le 11 province e la Città metropolitana di Milano hanno presentato progetti, per un totale complessivo di 3.021 interventi comunali e 97 provinciali». Dal prossimo 31 ottobre quindi partiranno in Lombardia oltre 3.000 cantieri, grazie anche alla collaborazione con la sezione

lombarda dell'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e Upl (Unione province lombarde).

Le risorse stanziate per il territorio Lecchese in questa prima fase (su 400 milioni totali) ammontano a 17,6 milioni di euro (di cui 15,6 milioni di euro ai Comuni e 2 alla Provincia): tra i principali progetti da finanziare, il recupero del Teatro della Società nel capoluogo, il restauro del complesso storico di Villa Facchi con biblioteca e sala civica.

La ripartizione dei primi 400 milioni

Di seguito la ripartizione dei primi 400 milioni di euro fra i territori delle province lombarde:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per Bergamo 57,7 milioni di euro (di cui 52 milioni di euro ai Comuni e 5,7 milioni di euro alla Provincia)

Per Brescia 57 milioni di euro (di cui 50,9 milioni ai Comuni e 6,1 milioni di euro alla Provincia)

Per Como 30,4 milioni di euro (di cui 27,6 milioni di euro ai Comuni e 2,8 milioni di euro alla Provincia)

Per Cremona 19,8 milioni di euro (di cui 16,9 milioni di euro ai Comuni e 2,9 milioni di euro alla Provincia)

Per Lecco 17,6 milioni di euro (di cui 15,6 milioni di euro ai Comuni e 2 alla Provincia)

Per Lodi 11,5 milioni di euro (di cui 9,6 milioni di euro ai Comuni e 1,9 alla Provincia)

Per Mantova 20,3 milioni di euro (di cui 16,9 milioni di euro ai Comuni e 3,4 alla Provincia)

Per Milano 71,7 milioni di euro (di cui 60,3 milioni di euro ai Comuni e 11,4 alla Citta' metropolitana)

Per Monza e Brianza 28,5 milioni di euro (di cui 25,3 milioni di euro ai Comuni e 3,2 alla Provincia)

Per Pavia 32,9 milioni di euro (di cui 28 milioni di euro ai Comuni e 4,9 alla Provincia)

Per Sondrio 12,7 milioni di euro (di cui 10,9 milioni di euro ai Comuni e 1,8 alla Provincia)

Per Varese 38,3 milioni di euro (di cui 34,1 milioni di euro ai Comuni e 4,2 alla Provincia).

Gli interventi suddivisi per tipologia

Di seguito l'elenco delle tipologie di intervento, con indicato il numero complessivo dei lavori comunali che verranno finanziati:

Abbattimento delle barriere architettoniche: 115 interventi

Adeguamento e la messa in sicurezza del patrimonio comunale: 381 interventi

Adeguamento e la messa in sicurezza di strade: 895 interventi

Adeguamento e la messa in sicurezza edifici pubblici: 398 interventi

Adeguamento e la messa in sicurezza scuole: 316 interventi

Installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili: 21 interventi

Interventi di riqualificazione urbana: 294 interventi

Interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico: 53 interventi

Interventi volti al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica: 256 interventi

Interventi volti al risparmio energetico di edilizia residenziale pubblica: 16 interventi

Interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica: 98 interventi

Mobilità sostenibile: 90 interventi

Rafforzamento della fibra ottica: 14 interventi

Realizzazione e ampliamento di aree 'free wi-fi': 12 interventi

Altre tipologie: 61 interventi.

Gallery