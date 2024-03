Nasce il Fondo Ambiente e Cultura: “È spettacolopatia”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Cara LeccoToday,

SPETTACOLOPATIA

Piccoli de' Medici che creano dipendenza.

SE è giusto ricordarsi che i de' Medici contribuirono, con i Papi, a rendere il Rinascimento quello che oggi si conosce in tutto il mondo, finanziando bellezza e arti dall'alto del proprio ruolo pubblico c'è - o ci dovrebbe essere - un limite oggi a utilizzare risorse pubbliche a valanga per finanziare le arti dal vivo, come han fatto - con tanto di foto in posa dei Presidenti manco fossero soldi loro - le 3 grandi ex municipalizzate (Acinque, LRH, Silea) con Fondazione Comunitaria e 3 Bcc, creando il "Fondo Ambiente e Cultura" con un Patrimonio iniziale di oltre 1.800.000€.

Gli oltre 400.000€ messi da ognuna delle 3 aziende pubbliche sono una marea di soldi e non è neppure la prima volta. Soldi per iniziative che durano il tempo del tramonto.

Piccoli de' Medici che però non curano ma creano dipendenza.

UNA SPETTACOLOPATIA che non è andare verso un Patrimonio di Comunità ma più a finanziare (abitualmente) pochi privati e realtà che ci si chiede se produrrebbero spettacoli e Arti senza questi continui soldi.

CONTRIBUTI, non di rado, a iniziative che dopo decenni non stanno ancora in piedi senza i soldi pubblici.

Contributi nemmeno per spazi pubblici, condivisi, liberi, aperti, di aggregazione quotidiana, sperimentazione e gioco, no, è già successo con la scusa del Covid, poi con la scusa del post covid, maree di soldi per spettacoli di un pomeriggio.

MA L'ASPETTO che vorrei sottolineare è che questi enormi flussi di soldi pubblici, in posa per le foto, derivano dagli utili che queste aziende pubbliche han preso dalle bollette dei loro clienti, che siamo noi lecchesi.

E quando si prendono dalle bollette significa che noi cittadini utenti stiamo pagando ben più del dovuto proprio queste stesse bollette. Per milioni e milioni di euro. E loro sono pure aziende pubbliche.

PROPRIO di questi tempi, anche da noi, il numero di famiglie che ha problematiche di debiti sono cresciute ancora del 10%.

Che è risaputa la quotidiana mancanza di soldi pubblici per sistemare appartamenti sociali per le famiglie in gravissima difficoltà economica che restano a Lecco inagibili.

Che non si investe mai nel solido e duraturo sostegno per creare luoghi di cura, di co-housing per anziani e studenti sottraendoli all'ingordigia del mercato e tantomeno che si utilizzino questi soldi per abbattere in primis per i più fragili proprio le stesse bollette che oggi hanno un carissimo sovrapprezzo immotivato.

NO, vengono usati a pioggia per finanziare attività che l'anno dopo han bisogno di altri soldi per stare in piedi e per farsi pubblicità.

Senza risolvere niente. Spendendo però milioni di euro degli utenti, dei cittadini.

Paolo Trezzi