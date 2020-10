"In viaggio con Pamela": fondo istituito, sabato 17 la presentazione al "Fatebenefratelli"

Serata di presentazione riservata alla stampa per il Fondo "In viaggio con Pamela". Attualmente legato al Fondo della Comunità di Valmadrera, si occuperà delle opere tanto care a Pamela Cazzaniga, consigliere che ha perso improvvisamente la vita lo scorso 29 marzo a 44 anni a causa di un virus con ogni probabilità contratto durante l'ultimo viaggio in Kenya. «E’ il momento di ricominciare per lei, entrando nella narrazione che la riguarda strettamente. Dobbiamo avere il coraggio di rialzarci», ha detto il sindaco Antonio Rusconi, rappresentante del Fondo della Comunità di Valmadrera.

«L’idea del premio è quella di premiare una persona o un gruppo che, attraverso la realizzazione di un progetto, riescano a superare le proprie o le disabilità altrui - ha spiegato Alberto Giacomin, Presidente di "In viaggio con Pamela" -. L’impegno di Pamela come travel blogger dimostrava come fosse possibile accedere a quelle località, inoltre si batteva per il riordino di alcune zone, come via Manzoni. Aiutava i bambini di Villa Ciceri nel doposcuola, in soldoni il suo impegno sociale era non indifferente. Nonostante la disabilità non si è arresa».

Luisella Fumagalli, mamma del consigliere, ha ricordato la figlia: «Sono felice, ora, perchè viene per ciò che era. La vedevo girare per la città con il suo motorino, ma soprattutto era straordinaria quando viaggiava da sola, senza mamma nè amiche. Ha realizzato tre quarti dei suoi sogni, andando in posti dove neanche i normodotati si sarebbero recati. Me la immagino ancora oggi a rincorrere i suoi sogni in cielo... Di base, faceva tutto ciò che non avrebbe dovuto fare, tra lanci con il paracadute e immersioni a Capo Verde».

«La conoscevo da molto prima dell’incidente, è stata una delle prime persone che abbiamo incontrato io e mio marito dopo il trasferimento da Milano avvenuto trent’anni fa. Era più che normodotata, con una generosità estrema rivolta nei confronti altrui, si riteneva fortunata», il ricordo dell'amica Lorena Farci. «Rappresento una piccola parte della leva del ’76, che unisce in maniera forte Valmadrera e Oggiono, dando calore a mamma Luisella - ha spiegato Barbara Dell'Oro -. Tutti gli anni ci troviamo tra di noi, penso sia un caso più unico che raro. L’idea è quella di muovere il mondo solidale, che nel nostro territorio è molto presente: iniziamo in punta di piedi, agganciandoci al Fondo già esistente per partire a piccoli passi». Presente in sala anche Piera Corti, mamma di Elisa Bezzan: la ragazza morì nell’incidente che ha rese disabile Pamela a 21 anni mentre entrambe erano di ritorno da un concerto di Raz Degan: «M’immagino quando si saranno riviste, conoscendo la loro amicizia… Ricordo la sofferenza di Pamela nei primi momenti successivi alla scomparsa di Elisa».

Questi i membri del Fondo "In viaggio con Pamela": Alberto Giacomin (presidente), Luisella Fumagalli (vicepresidente), Michela Pitton (segretario), Antonio Rusconi (rappresentante del Fondo della Comunità di Valmadrera), Barbara Dell’Oro, Piera Corti, Cesare Colombo, Anna Rusconi, Daniela Rusconi, Patrizia Biella, Daniela Appiani, Raffaella Negri, Massimo Nava, Sara Colombo, Cristian Colombo, Lorena Farci, Veronica Gentile, Andrea Cipolla.

Sabato 17 la presentazione

La serata di presentazione al pubblico si terrà sabato 17 ottobre alle ore 18 presso l’Auditorium "Mauro Panzeri" del Centro Culturale Fatebenefratelli, nell'omonima via cittadina. L’ingresso sarà libero previa prenotazione alla mail inviaggioconpamela@gmail.com. Nella mail si dovranno indicare nominativo completo e numero di telefono. In base alla disponibilità di posti si riceverà sempre per mail la conferma della registrazione. La capienza massima è di 72 persone.

Le donazioni a favore del fondo “In viaggio con Pamela” devono essere effettuate preferibilmente a mezzo bonifico bancario intestato a Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus:

presso Intesa Sanpaolo

causale: Fondo Comunità di Valmadrera - In viaggio con Pamela

IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286

Le donazioni effettuate alla Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus godono delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Per poter emettere la ricevuta valida anche per le deduzioni/detrazioni è necessario che il donatore comunichi:

il nominativo esatto del donante

relativo indirizzo

In alternativa può compilare il modulo per il consenso al trattamento dei dati personali presente al seguente link: https://www.fondazionelecco.org/wp-content/uploads/2018/12/Consenso-dati-donatore.pdf

