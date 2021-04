Vaccino anti-covid, Fontana: «Vicino il traguardo delle 100mila dosi al giorno in Lombardia»

«La Lombardia ha superato i 3 milioni di dosi di vaccini anti-Covid somministrate». Lo fa sapere il presidente della Regione, Attilio Fontana.

«In poco meno di due settimane - spiega Fontana - abbiamo raggiunto un doppio ambizioso traguardo che conferma la grande validità del Piano studiato e messo a punto da Guido Bertolaso. Un piano che entro un paio di giorni ci farà superare la cifra record di 100mila dosi effettuate in un giorno. Numeri che alcuni pensavano fossero irraggiungibili; invece il nostro sistema ha una capacità di fuoco che ci consentirà di fare ancora meglio se la struttura commissariale ci garantirà adeguate forniture».

«Intanto però - prosegue Fontana - desidero ringraziare tutti coloro che hanno permesso alla Lombardia di raggiungere questo traguardo: personale sanitario e non, infermieri, protezione civile, esercito, volontari di tante associazioni diverse e i privati cittadini che hanno scelto di regalare un pò di tempo per contribuire a vincere questa battaglia. Non dimentico però neanche coloro che hanno messo a disposizioni fondi e strutture per allestire hub e centri vaccinali in tutta la Lombardia».

I numeri a Lecco

In provincia di Lecco, al 25 aprile alle ore 23, sono state inoculate 77.231 dosi, pari al 26,68% della popolazione vaccinabile, ovvero 289.816 (esclusi gli Under 16). Dopo Cremona (29,64%) è il dato più alto in Lombardia. In tutto sono state somministrate 109.360 dosi, comprese 32.039 seconde.