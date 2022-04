Forte vento, allerta anche nel Lecchese

Allerta gialla con rischio di forte vento anche nel Lecchese. Forti raffiche sono previste per la giornata di oggi, fino alla nottata tra sabato 9 e domenica 10 aprile. Lo ha reso noto l'ufficio della Protezione civile di Regione Lombardia.

"Per la giornata di oggi 9 aprile, il transito di una saccatura dal Nord Europa, a cui è associata la discesa di aria fredda di origine artica, provocherà nelle prossime ore la persistenza di venti forti e tesi da Nord su Alpi e Prealpi, mentre nelle valli e in pianura persisterà ilfoehn, caratterizzato soprattutto da fortiraffiche - si legge sul sito della Protezione civile - Nel complesso le massime velocità medie orarie saranno comprese tra 20 e 50 km orari, mentre le raffiche massime sono attese tra 60 e 70 km orari, localmente saranno possibili picchi di 80 km. Attenuazione generale della ventilazione durante la serata". L'allerta con "giallo ordinario" è prevista non solo a Lecco, ma anche nelle vicine province di Como e Sondrio.