Splendida foto di un mandellese immortala una palla di fuoco nel cielo

Un bagliore nel cielo, di grandissime dimensioni, con una scia di fuoco, immortalato fortuitamente da un fotografo mandellese.

Andrea Zucchi, lunedì sera, ha ritratto con la sua macchina fotografica un astro passare a gran velocità, con la sua traiettoria, in linea d'aria nello specchio di cielo sopra Civenna. E subito è scattata la domanda classica di queste occasioni: di cosa si è trattato?

«Scatto fotografie da tanti anni, come appassionato anche se, qualora avessi potuto, ne avrei fatto una professione - racconta Zucchi a Lecco Today - Stavo utilizzando uno zoom potentissimo, 24-3.000 mm, per ritrarre il cielo prima del temporale. Ho zoomato a metà perché l'oggetto viaggiava veloce, ho immortalato la pallina di fuoco con la coda. È una cosa che non ho mai visto, sono contento che abbia destato curiosità e che siano arrivate risposte da esperti».

«Aspettiamo altre segnalazioni»

Abbiamo chiesto una spiegazione all'astrofilo Loris Lazzati, del Planetario di Lecco. «Doveva essere un bolide molto grosso, è stato fortunato perché a un quarto alle nove di sera fotografarlo tanto brillante è inusuale - spiega Lazzati - La stranezza è che non sia giunta nessun'altra segnalazione, in tanti avrebbero dovuto vederlo. Aspettiamo testimonianze nei prossimi giorni».

«La traiettoria che mi aveva descritto era compatibile con i satelliti della Starlink, ma guardando la foto ho escluso questa ipotesi - prosegue Lazzati - L'oggetto, dalla foto, pare molto simile a un bolide, una grossa meteora; se fosse stata al contrario, la traiettoria sarebbe compatibile con lo sciame delle Delta acquaridi, meteore che ieri e oggi hanno avuto il loro picco. Ma andava in senso contrario, potrebbe essere un caso sporadico, oppure un detrito di satellite ormai distrutto che cade nell'atmosfera, ma avrebbe avuto un bagliore meno blu».

