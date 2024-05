"Lecco si risveglia" e non solo: le foto più belle delle Meraviglie lariane

Tre immagini spettacolari che si uniscono ad altre nove foto per dare vita a un calendario dedicato alle meraviglie lariane. Sono quelle che vi proponiamo in questo articolo per parlare della premiazione che si è tenuta nei giorni scorsi presso la sede del Foto Club Lario Malgrate dove è andata in scena la tappa finale del concorso fotografico “Meraviglie Lariane”, organizzato da Wwf Lecco in collaborazione con Foto Club Lario Malgrate e con il contributo di Giuditta Macchi Dietista e Dentista digitale.

"Il concorso, il cui scopo è stato quello di valorizzare le bellezze naturali del territorio lariano, ha ottenuto un buon riscontro, con oltre 100 fotografie in gara. La giuria incaricata ha selezionato le 12 fotografie finaliste che saranno le protagoniste del calendario Wwf Lecco 2025" - fanno sapere gli organizzatori. In seguito, votando sulle pagine social dell’associazione le fotografie presenti nella top 12, la giuria popolare ha decretato i tre scatti vincitori, che sono stati premiati con un’iscrizione annuale a Wwf Italia, un attestato di premiazione e un simpatico gadget Wwf.

Al primo posto si è classificato: Riccardo Trevisani con “Piviere dorato orientale sulla spiaggia di Colico”. Il Foto Club Lario Malgrate ha inoltre voluto premiare con una menzione speciale altre due fotografie ritenute meritevoli, scattate da Massimo Coduri de Cartosio e da Henry Fumagalli. Le immagini finaliste e della serata di premiazione sono disponibili al seguente anche sulle pagine facebook e Instagram delll'associazione ambienstalista.

"Il Wwf Lecco desidera ringraziare il Foto club Lario Malgrate per la fruttuosa collaborazione e per aver ospitato la serata di premiazione, nonché Giuditta Macchi Dietista e Dentista digitale per il loro prezioso contributo alla realizzazione del concorso". E il risultato è davvero da incorniare.