Arturo, oltre la musica c'è la poesia: uscito il suo primo libro

Dici Arturo Fracassa e pensi a un rocker, cantautore che negli ultimi anni ha prodotto due album e diversi singoli. E, tornando ancora più indietro nel tempo, a un grande playmaker che ha fatto la storia del basket lecchese (e che ancora oggi allena sui campi del territorio). Da oggi, Arturo, è anche uno scrittore. È infatti uscito, con la casa editrice torinese Robin Edizioni, il suo primo libro di poesie, Lettere d'amore stonate.

Si tratta di un volume che raccoglie quelli che Arturo definisce "piccoli componimenti", nati nel 2020 e ora messi insieme in una raccolta, per - spiega - "un'altra esperienza che inserisco nel mio percorso di vita". In tutto 52 poesie accompagnate da illustrazioni realizzate da Simone Morelli, con cui Fracassa aveva già collaborato per il suo singolo La vita inizia dove finisce il divano.

"Questo libro non era preventivato, non è stata una decisione pianificata - racconta il poliedrico autore lecchese - Avevo un po' di canzoni accantonate, infatti l'aggettivo 'stonato' ha una duplice valenza: sono canzoni che non hanno mai trovato una loro strada musicale, qualcuna perché era troppo lunga, altre troppo corte ma non c'era niente da aggiungere, avevo già detto tutto. Altre ancora, semplicemente, non 'giravano' quando mi mettevo lì con la chitarra. Molte le ho scritte nel lockdown mentre eravamo tutti in casa, ma le tematiche sono disparate. Tutto parte da me, quando uno scrive inizia dal proprio vissuto e poi arriva alle storie di altre persone. Ma sono 'stonate' anche perché raccontano una condizione di malinconia, l'urgenza di sfogare uno stato d'animo attraverso la propria creatività. Mi sono ritrovato l'estate 2020 ad aprire questa cartella sul computer e ho avuto l'impulso di metterle insieme e scrivere alle case editrici. A settembre fui contattato da Robin Edizioni, cui era piaciuto. Così abbiamo lavorato all'uscita della raccolta".

Il libro è disponibile da questa settimana e ordinabile in tutte le librerie fisiche e digitali e sul sito ufficiale della casa editrice Robin Edizioni a questo link. A breve l'autore lo presenterà nel territorio.

Il booktrailer