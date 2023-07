"Il punto con Anas sulle grandi opere. E un impegno sui pannelli anti code"

Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale lecchese del Pd, ha incontrato l’Anas nella sede di Milano, per fare il punto sulle grandi opere che interessano il territorio lecchese. "È stato un confronto positivo durante il quale abbiamo parlato del quarto ponte, della Lecco-Bergamo e della Briantea. Non solo: abbiamo discusso anche di come risolvere problematiche minori, ma non meno importanti e soprattutto molto sentite dai cittadini" - fa sapere il consigliere dem.

In particolare, Fragomeli e i dirigenti Anas hanno affrontato la questione "dei numerosi incidenti che si verificano all’uscita e dentro la galleria del monte Barro e che non vengono segnalati nei pannelli informativi, né a Civate, dove il display è guasto da tempo, né precedentemente".

Soddisfatto il consigliere Pd della risposta ottenuta: "Ho raccolto molta attenzione da parte dell’Anas, alla quale ho chiesto di ripristinare subito il pannello di Civate, ma anche di metterne uno antecedente di almeno qualche centinaio di metri, con messaggi molto luminosi e fortemente visibili già prima dell’uscita di Civate, altrimenti l’altro rimane troppo a ridosso".

L’obiettivo è, appunto, quello di "evitare che si formino le code spingendo gli automobilisti a uscire a Civate per prendere la strada vecchia. Si tratta di un problema molto sentito, tant’è che ho ricevuto segnalazioni da molti cittadini rispetto all’esigenza di un’informazione tempestiva di eventuali problemi in galleria. Sappiamo bene - conclude Fragomeli - che gli incidenti si verificano sia quando c’è traffico, sia in giorni in cui ce n’è molto meno, ma la galleria si intasa in un attimo".