"Bocciata la mozione sulla sicurezza, la destra preferisce accusare i sindaci"

È stata bocciata in Consiglio regionale una mozione del Pd, a prima firma del consigliere e vicesegretario regionale Gian Mario Fragomeli, che chiedeva alla Regione di aumentare i fondi destinati ai comuni per la sicurezza. Un testo nel quale, come ricorda lo stesso consigliere lecchese, si chiedevano al Governo i fondi per l’assunzione di duemila agenti di polizia locale in più (per tutta Italia) e di prevedere figure come gli “street tutor” e altre forme innovative di presidio e prevenzione. Solo quattro consiglieri di Forza Italia, in maggioranza, hanno votato a favore, mentre Fratelli d’Italia, Lega e Lombardia Ideale si sono espressi con un no.

"Partiamo da un dato di fatto - dichiara Fragomeli - che la giunta Fontana ha tagliato i fondi per la sicurezza del 40% rispetto allo scorso anno e, nonostante questo, ogni volta che c’è un evento criminale la destra si sbraccia per additare altri, soprattutto i sindaci. Noi alla sicurezza teniamo davvero, mentre a destra con una mano tagliano e con l’altra accusano. Vogliamo vedere fatti concreti, partendo dalla prevenzione e dal presidio delle situazioni più difficili, perché la repressione da sola non basta, anzi, spesso è solo una bandierina di propaganda".

"Un fatto concreto sarebbe stato quello di ripianare i tagli, di dare ai comuni risorse maggiori per acquistare dotazioni per la sicurezza, di chiedere al Governo di prevedere risorse per l’assunzione di nuovi agenti di polizia locale e tanto altro. Ci hanno detto di no, quasi sdegnati - conclude Fragomeli - per poi attendere il prossimo fatto di sangue per minacciare di schierare l’esercito. Così non si va da nessuna parte”.