Frana di Fiumelatte, Navigazione Laghi rimodula le corse dei battelli

La frana verificatasi in località Fiumelatte e che interessa i comuni di Lierna e Varenna, come noto ha provocato l'interruzione della Sp72 con la conseguente sospensione del servizio ferroviario.

Navigazione Laghi si è attivata per una rimodulazione delle corse al fine di essere di supporto al territorio e alla mobilità dei cittadini delle zone interessate dallo smottamento.

"Siamo a lavoro per essere da supporto ai territori interessati da questo evento calamitoso" afferma il gestore governativo Pietro Marrapodi, "garantire la mobilità di tutti i cittadini è un dovere per chi come noi fa trasporto pubblico, a maggior ragione quando si verificano situazioni emergenziali di questa portata. Gli amministratori dei comuni colpiti dalla frana contìno pure sul supporto di Navigazione Laghi per ogni esigenza utile".

Subito due corse di supporto

"Abbiamo prontamente attivato con gli uffici preposti due corse di supporto nella giornata odierna - afferma il direttore della Navigazione Lago di Como Nicola Oteri - Siamo in attesa di capire da parte delle istituzioni preposte l'entità dei danni procurati dalla frana così da programmare un piano di emergenza strutturato per il tempo necessario al ripristino della viabilità stradale e ferroviaria".