Quasi 5 milioni di euro in favore delle comunità rurali del Lecchese

Quasi cinque milioni per migliorare le comunità rurali del Lecchese. Nella giornata di venerdì l'assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi ha annunciato il finanziamento di 67 milioni di euro per le 16 strategie di sviluppo dei Gal (Gruppi di azione locale) finalizzate a interventi di miglioramento socioeconomico delle comunità rurali; il Gal Quattro Parchi Lecco e Brianza beneficerà di 4,8 milioni di euro, uno dei finanziamenti più cospicui.

Si tratta di risorse molto importanti per l'area Lecco-Brianza, allargata a tutti i comuni della comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera e ad Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Lierna e Ballabio, che arrivano dal Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027 e che permetteranno ai Gal, già dai prossimi mesi, di partire con progetti e bandi volti a finanziare azioni e investimenti per il miglioramento dell'assetto economico e sociale delle comunità rurali. Le diverse strategie includono investimenti per l'agricoltura, per le infrastrutture viarie forestali, l'avvio di start-up agricole, il turismo rurale e la promozione dei territori.

Hofmann: "Risorse a un territorio ampio"

"Questo significativo finanziamento - commenta con soddisfazione la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann - porterà risorse straordinarie a un territorio molto ampio, grazie all'allargamento del Gal quattro parchi a tutti i comuni della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera e ad Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Lierna e Ballabio. Un lavoro di sinergia fra enti locali per il quale desidero ringraziare il sottosegretario regionale Mauro Piazza, i presidenti delle due Comunità montane Fabio Canepari e Carlo Greppi, con una sottolineatura particolare per il presidente del Gal Giacomo Camozzini, che con grande capacità ha saputo coordinare questo passaggio istituzionale. Tutti gli attori, ancora una volta, hanno dimostrato quanto un lavoro di rete sovraterritoriale nel suo complesso possa portare grandi vantaggi e benefici a favore di tutta la comunità. Un plauso, inoltre, all'assessore Beduschi e a Regione Lombardia per avere nuovamente investito ingenti risorse per la valorizzazione delle nostre comunità rurali".

Zamperini: "Sinergia tra enti pubblici e privati"

Sull'argomento è intervenuto anche il consigliere regionale lecchese di Fratelli d'Italia, Giacomo Zamperini. "Questa è un'occasione straordinaria per dimostrare come il territorio, in sinergia tra enti pubblici e privati, sia capace di portare risultati importanti - spiega - Abbiamo molti progetti in testa, che spaziano dal comparto sociale, agricolo a quello turistico, queste risorse serviranno per finanziarli. Ringrazio l'assessore Beduschi per l'attenzione dimostrata verso la provincia di Lecco e per la capacità di portare queste risorse che sono fondamentali. Ancor più doveroso è il ringraziamento al Gal quattro Parchi, che attraverso il magistrale lavoro del suo presidente, Giacomo Camozzini, con il quale ho impostato una collaborazione proficua per il territorio, è stato capace di fare rete con tutti gli attori coinvolti", conclude Zamperini.