Galbiate. Il campo di "zucche you-pick" compie tre anni

Il campo di zucche you-pick di Galbiate compie tre anni. Si tratta del primo e unico in Italia nel suo genere, allestito a "Il Campo dei fiori", che alla sua nascita suscitò la curiosità dei lecchesi (e non solo), e nel corso di questi mille giorni e oltre ha conquistato la loro simpatia.

Non solo tulipani, dunque; al Campo galbiatese la proprietaria Cristina Tosi propone fiori di stagione, come ha fatto nella particolare estate del 2020 (dopo la chiusura primaverile per l'emergenza covid), e proprio le zucche nel periodo autunnale, che costituiranno il prossimo motivo di interesse.

«Privilegiate varietà poco conosciute»

«Quest'anno - racconta Cristina - sono state piantate e privilegiate le varietà di zucche poco conosciute e difficili da trovare quali l'originale e buonissima zucca Spaghetti con la polpa filamentosa (l'anno scorso è andata a ruba!), Hokkaido dal sapore delicato e molto pratica (si cuoce con la buccia), Butternut con il particolare retro gusto di noce consigliata, oltre che per vellutate, risotti e gnocchi anche per fantastiche torte e biscotti, e Vanity, l'eccellenza delle zucche per palati sopraffini».

Non mancano le zucchette ornamentali e quelle classiche di Halloween diventate famose per l'idea originale di Cristina di impreziosirle e abbellirle con buffe faccine decorate a mano. Quest'anno come novità si può trovare la varietà Polar Bear, zucche ornamentali bianche per un Halloween un po' diverso.

Cornice di girasoli, cosmos e zinnie

Le sorprese non finiscono qui: a rendere unica e speciale questa edizione, oltre all'affaccio sul lago di Annone con la sua spettacolare natura e i tramonti infuocati, a fare da cornice al campo di zucche c'è una distesa di girasoli, cosmos e zinnie pronti per essere colti. Come consuetudine,per la gioia dei più piccini non mancano decorazioni e addobbi in tema "Jack'o lantern".

Orari per il mese di settembre

Tutti i giorni dalle 16 alle 18.30

Venerdì-Sabato-Domenica

9.30-12.30 14.30-18.30

In Ottobre aperto solo nei weekend.

Gallery