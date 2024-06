Cede una parete di terreno a Garlate, lavori in corso

A causa delle intense piogge dei giorni scorsi si è verificata una frana anche a Garlate. Fortunatamente il cedimento - avvenuto in località Valmolina - non è stato di grosse dimensioni, ma si è comunque creata una situazione di pericolo e disagio con accumulo di terra e sassi nel torrente sottostante.

Il lavoro per la messa in sicurezza, portato avanti grazie alla protezione civile e al personale comunale con ausilio di ditte esterne, è proseguito per tutta la giornata di ieri anche in via Galbiate e in via San Virio. Le opere continueranno anche nei prossimi giorni per una definitiva messa in sicurezza. "Un grazie di cuore va a tutti coloro che si sono prodigati per il ripristino" - dichiara l'Amministrazione guidata dal sindaco Beppe Conti.