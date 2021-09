"Puliamo il mondo": raccolti 36 chili di rifiuti abbandonati sul lungolago

Un'azione concreta per rendere le rive del lago più pulite e contrastare l'inquinamento. A Garlate si è svolta con successo l'iniziativa "puliamo il mondo". Diversi giovani e giovanissimi si sono ritrovati sul lungolago nel pomeriggio e hanno dato il loro contributo a migliorare l'habitat naturale che si affaccia sul lago, dove scorre anche la pista ciclopedonale. Organizzata da Legambiente Lecco e dal Comune di Garlate, la giornata di lavoro ha interessato in particolare la tratta di LungoAdda tra il Ruminon e via Puncia, dove sono localizzati la maggior parte degli impianti sportivi del paese.

In totale sono stati raccolti ben 23 chilogrammi di rifiuti indifferenziati e altri 13 kg di vetro. "Una bella giornata favorita dal bel tempo e rallegrata dall'entusiasmo dei giovanissimi partecipanti - fa sapere l'Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Conti, che ha portato il proprio saluto ai partecipanti - Il comune di Garlate ringrazia Legambiente Lecco per il lavoro svolto anche questa volta a favore del nostro ambiente". In passato si erano infatti già tenute altre iniziative green nella zona a lago del paese.

