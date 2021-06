Lecco, si cercano famiglie per l'adozione di 30 gattini

A lanciare l'appello è l'associazione Zampamica 2010 Onlus attraverso la presidente Paola Comini: "Contrariamente a quanto accadeva in passato facciamo fatica a trovare persone disponibili"

Un appello per aiutare trenta cuccioli senza famiglia. Zampamica 2010 Onlus, associazione lecchese, cerca persone disponibili e amanti degli animali alle quali affidare decine di gattini. Ma, come spiega la presidente Paola Comini, una pratica oliata da anni è ora diventata piuttosto complicata da concretizzare.

"Non capiamo perché, forse sono anche questi effetti della pandemia - racconta a Lecco Today - Non abbiamo mai avuto difficoltà a reperire famiglie disposte a prendersi cura dei mici, mentre adesso invece stiamo facendo davvero molta fatica. C'è davvero bisogno che questi gattini trovino una casa al più presto. L'iter da rispettare per l'adozione è sempre lo stesso: chiediamo il pre-affido, la firma del modulo di adozione, l'obbligo di chip e la sterilizzazione".

Per contatti è possibile telefonare al numero 366 3136393. In caso di mancata risposta della volontaria si può scrivere via Whatsapp o Messenger sulla pagina Facebook di Zampamica.