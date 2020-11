«Chiesti al Governo sostegni economici, sentieri condivisi per uscire dalla crisi»

Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni alla prima esperienza in Anci, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, per scoprire le diversità delle città del Paese in questo momento drammatico dovuto alla pandemia e alle restrizioni che tanto pesantamente si riverberano sul tessuto sociale ed economico.

«In questa settimana ho avuto la grande opportunità di ascoltare e di confrontarmi con le esperienze di numerosi sindaci d'Italia con cui ci siamo riuniti "virtualmente" nella 37ma Assemblea nazionale Anci - spiega il primo cittadino - In questo anno così particolare, i sindaci hanno dovuto prendersi delle responsabilità enormi e tutti noi abbiamo riscoperto il valore autentico di quel prezioso rapporto comune-comunità. Da ultimo arrivato, sono stato confortato nello scoprire un'Italia così diversa e provata nelle proprie specificità, eppure così unita non solo nell'affrontare con coraggio le difficoltà di questi mesi, ma soprattutto con la determinazione e la progettualità necessaria per volerne uscire meglio di prima»

Le richieste e le strategie condivise

«In questi momenti ancora così difficili, oltre ad una richiesta esplicita al Governo circa sostegni economici per cittadini, lavoratori, attività economiche (e amministrazioni pubbliche) in difficoltà, abbiamo condiviso i sentieri che potranno condurci fuori dalla crisi: cultura, turismo, rilancio del mercato immobiliare, riqualificazione urbana per l’inclusione sociale, digitalizzazione dei servizi - prosegue Gattinoni - In sintesi, puntare sulla qualità della vita, su un'innovazione continua affinchè la città diventi sempre più un luogo bello in cui vivere, lavorare, trascorrere il tempo libero. Sono traiettorie in cui, credo, i lecchesi possano immediatamente riconoscersi e che intravedono oggi come davvero "possibili" anche per la nostra città, per questa Lecco che guarda al domani, e che dimostra di volersi incamminare sulla strada giusta».