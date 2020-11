Possibili restrizioni per il Covid-19, Gattinoni: «Mantenere fermezza e concretezza»

Il sindaco di Lecco Mauro Gattioni, nelle ultime ore, si è rivolto ai cittadini lecchesi in merito alla situazione legata all'epidemia Covid-19, tornata a essere una vera e propria emergenza, con possibili lockdown dietro l'angolo.

«I dati di queste ore e la situazione nazionale e internazionale fanno presagire l'imminenza di ulteriori misure restrittive - spiega Gattinoni - Come istituzioni siamo chiamati a collaborare nel prendere decisioni non solo impopolari (quello sarebbe il meno!) ma decisioni che, per tutelare la priorità della salute di ciascuno di noi, finiscono per mettere in secondo piano gran parte delle altre dimensioni della vita: le relazioni tra le persone, il gioco tra i bambini, i contatti tra gli amici, lo sport, l'arte, la cultura, lo studio, per non parlare della stessa sussistenza economica, quando si vanno a compromettere lavoro e attività produttive. Ciò sembra ancor più ingiusto, proprio perché nella nostra città ci siamo sempre dimostrati diligenti e rispettosi sia delle norme di comportamento individuale, sia delle procedure imposte dai decreti che spesso hanno richiesto importanti investimenti da parte delle attività economiche. "A che cosa sono serviti i nostri sforzi, allora?", mi chiedono cittadini e commercianti talvolta rassegnati».

«Dobbiamo mantenere la fermezza e la concretezza che sempre ci contraddistinguono, osservare i soliti comportamenti a tutela nostra e degli altri: mascherina, distanza, mani igienizzate. Comportamenti che, ormai lo sappiamo, ci accompagneranno ancora per molti mesi. In questo scenario sembrano passare in secondo piano le cose accadute in questa settimana in Comune: dall'insediamento del Consiglio comunale, allo stanziamento di risorse per riqualificare le case popolari di via Belfiore, ai nuovi bandi per ammodernare il Bione o ai rinnovi dei vertici dell'Assemblea di Silea, importantissima per uno sviluppo sostenibile del territorio. Tutti fatti che in altri momenti avrebbero meritato più evidenza, ma che ora cito come semplice testimonianza di un lavoro che non si ferma, perché lavorare per Lecco è la nostra missione. Ma ora abbiamo una sfida più grande da vincere, tutti insieme, con fiducia e responsabilità».