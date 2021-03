Gruppo Escursionisti Laorchesi: aperto il tesseramento per il 2021

Caro Socio,

come ben saprai, a causa delle restrizioni imposte dall’ultimo DPCM nazionale e dalle successive ordinanze regionali della Lombardia, in questo momento non è possibile riaprire la Sede del GEL e dare inizio al tesseramento 2021.

Pertanto, per garantire la continuità della copertura assicurativa FIE (che scadrà il 31 marzo) abbiamo deciso di ricorrere al tesseramento on-line: in pratica sarà sufficiente fare un bonifico sul conto corrente del GEL e inviarne una copia all’indirizzo info@gel-laorca.org : l’assicurazione FIE entrerà in vigore dopo pochi giorni mentre la tessera e il bollino GEL ti saranno consegnati in un secondo momento, appena le normative consentiranno la riapertura della Sede.

Ti ricordiamo che le quote sociali di tesseramento GEL per il 2021 sono:

€ 10,00 Socio ordinario

€ 5,00 Bambina/o (< 14 anni)

a cui occorrerà aggiungere € 18,00 del tesseramento 2021 alla Federazione Italiana Escursionismo (FIE), per tutti coloro che vorranno assicurarsi.

Il tesseramento alla Federazione Italiana Escursionismo (FIE), che avviene tramite le Associazioni affiliate, garantisce al singolo Socio un’assicurazione per infortunio personale e per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) valida per l’intero anno solare (365 gg.) per l’attività agonistica e dilettantistica, svolta anche singolarmente, relativa alle specialità comprese nello statuto: escursionismo da grado T a EEA, alpinismo fino al grado 4°, ferrate fino al grado D, ciaspolate fino al grado WT4, sci alpino/snowboard, sci di fondo, ciclo-escursionismo, arrampicata su parete artificiale, etc. ad eccezione degli sport estremi (alpinismo oltre il grado 4°, sci-alpinismo, free climbing, sci alpino fuori-pista, parapendio, etc.).

Coordinate bancarie per effettuare il bonifico:

Intestatario conto: GRUPPO ESCURSIONI LAORCHESI

IBAN: IT06U0521622900000000004426

Banca: Credito Valtellinese sede Lecco, Via Parini 21

Attenzione: i nuovi tesserati dovranno compilare anche il modulo di iscrizione (scaricabile dal sito www.gel-laorca.org) che dovrà essere inviato al ns. indirizzo mail insieme alla copia del bonifico.

Naturalmente rimaniamo a disposizione per eventuali dubbi e/o chiarimenti.