Gelato day 2021: il 24 marzo si celebra il “valore artigiano” al gusto Mantecado

Il 24 marzo di ogni anno tutti i gelatieri e i golosi d’Europa si uniscono per celebrare la Giornata Europea del Gelato Artigianale, l’unica giornata che il Parlamento Europeo abbia finora dedicato ad un alimento: un’occasione unica per promuovere in tutta Europa il sapere artigiano, da sempre espressione di qualità, di autenticità e di territorialità, e per sostenere le produzioni di qualità del gelato artigianale, uno di quei pochi prodotti in grado di mettere d’accordo proprio tutti, apprezzato da grandi e piccoli in tutto il mondo per le sue proprietà benefiche e, soprattutto, per la sua bontà.

Peculiarità del Gelato Day è il “Gusto dell’Anno”, selezionato a ogni edizione da un diverso Paese europeo. Dopo il gelato allo yogurt variegato alle fragole scelto dall’Olanda per l’edizione 2020, sarà il Mantecado scelto dalla Spagna l’assoluto protagonista della nona edizione del Gelato Day, in programma mercoledì 24 marzo 2021: il gelato alla crema antica alla vaniglia con salsa di arance e scaglie di cioccolato fondente si potrà infatti gustare in tutte le gelaterie d’Europa (e non solo) che aderiranno alla Giornata, nella sua ricetta ufficiale o nelle diverse interpretazioni proposte dai mastri gelatieri.

Dopotutto, il gelato artigianale è un vero trait-d’union europeo, capace di valorizzare i prodotti agro-alimentari di ogni stato membro, ma anche di alimentare un’intera filiera, dalle materie prime agli ingredienti specifici per il gelato, dalle macchine alle vetrine per le gelaterie.

«L’ondata pandemica non ha risparmiato nemmeno il Gelato Day, che nel 2020 è stato celebrato, per la prima volta nella sua storia, solo virtualmente in molti Paesi a causa del lockdown –commenta Luca Butti, presidente Alimentaristi Confartigianato Imprese Lecco – Ma il gelato artigianale non si è fermato: i mastri gelatieri hanno lanciato un messaggio di coraggio, speranza e irriducibile creatività, trovando nuove strade per raggiungere gli amanti di questo apprezzato dolce. E così, tra coni e coppette ordinati in gelateria o direttamente da casa, le gelaterie hanno mostrato grande resilienza. Il Gelato Day ribadisce la grande volontà della categoria che ancora una volta mette in evidenza il saper fare artigiano anche in un momento difficile come questo».