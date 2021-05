«Sono il peggior coinquilino del mondo, ma...»: George Clooney mette in palio (per beneficienza) un weekend sul lago

Un fine settimana a Villa Oleandra con Goorge Clooney. Il noto attore americano ha aperto la sua nuova campagna di beneficenza per raccogliere fondi per la «Clooney Foundation for Justice», da lui stesso fondata e che lotta contro ogni violazione dei diritti umani. Oggi, giovedì 6 maggio, è anche il suo compleanno: il divo americano, grande amante del lago di Como, taglia il traguardo dei sessant'anni.

Week-end per due sul lago con George Clooney

Approfittando della visibilità che il compleanno di una star internazionale come lui può portare, lancia anche il video dove spiega come poter vincere un fine settimana con lui sul nostro lago. Come partecipare? Semplice: serve solo fare una donazione alla fondazione entro il 15 luglio 2021. Come riferito dai colleghi di QuiComo.it, basta collegarsi a Omaze.com/Clooney; ci sarà poi un'estrazione tra tutte le persone che hanno fatto beneficenza e il 4 agosto verrà annunciato il nome del vincitore. Un viaggio per due persone sul, accompagnati proprio dalla star: «Per sostenere la mia fondazione, porteremo te e un tuo amico in Italia, vi ospiteremo in uno dei nostri hotel preferiti e trascorreremo del tempo insieme a casa nostra».

Con il suo brillante senso dell'ironia George racconta di «non essere un bravo coinquilino», ma promette di «far passare due giorni indimenticabili» in uno dei suoi luoghi dei cuore: il nostro lago. Sembra quindi che presto rivedremo George a Villa Oleandra.