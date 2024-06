Giada convocata per i Giochi Mondiali invernali Special Olympics

"Cara Giada, essere i tuoi genitori ci rende orgogliosi. Siamo fieri di te". Con queste parole papà Elio e mamma Luigia hanno annunciato l'importante traguardo sportivo conquistato dalla figlia Giada Canino. La giovane residente a Calolziocorte ha infatti ricevuto la convocazione da Special Olympics Italia per partecipare ai prossimi Giochi Mondiali Invernali Special Olympics che si svolgeranno a Torino dal 6 al 17 marzo 2025.

"Un grazie di cuore va a Marianna Cadei e a tutto lo staff della Rosy Dance - aggiungono i genitori - Un grazie soprattutto a te Giada per l'impegno che metti in atto tutti i giorni per il ballo, sei una ragazza straordinaria, sarai orgogliosa di rappresentare l'Italia ai Mondiali". Felicissima Giada, già vincitrice di diverse medaglie sia a livello regionale che nazionale.

La notizia tanto attesa della convocazione è arrivata anche al team della Rosy Dance, alla quale la giovane con sindrome di down è legatissima. "Carissimi, siamo veramente felici di comunicarvi la convocazione dell'atleta Giada Canino, appartenente al team Rosy Dance in qualità di atleta titolare nella disciplina della danza sportiva per i prossimi Giochi Mondiali Invernali di Torino - si legge nella lettera inviata dal comitato Special Olympics Italia - Siamo certi che un così grande evento segnerà il coronamento del percorso svolto in questi anni dall'atleta e sarà fonte di grande soddisfazione per la sua famiglia e per tutto il suo team".