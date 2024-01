Il Galà nazionale di danza paralimpica con Giada e il team della Rosy Dance

La campionessa calolziese di ballo Giada Canino ancora protagonista a livello nazionale. Insieme agli amici e docenti del team paralimpico Rosy Dance di Villongo del quale orgogliosamente fa parte, Giada parteciperà infatti alla prima edizione del Galà di danza paralimpica in programma il prossimo sabato 20 gennaio al palazzetto dello sport di Gorle, comune della vicina provincia di Bergamo.

"Sarà un evento unico e imperdibile con atleti paralimpici di danza sportiva provenienti da tutta Italia e anche dalla Slovacchia - spiegano gli organizzatori della Rosy Dance Bergamo Asd - l'ingresso è libero e siete tutti invitati". Il galà rientra nel secondo Bergamo Open Art festival che si terrà il prossimo weekend.

Sabato, nella struttura sportiva di via Roma 2, si sfideranno in diverse prove di danza i ragazzi con disabilità con il coordinamento dello staff di Rosy Dance, una splendida realtà diventata un esempio nel settore dello sport e dell'inclusione, che lavora da tempo con ragazzi con disabilità. Ha iniziato con 5 iscritti e adesso conta oltre 40 atleti paralimpici, tra cui Giada.

La squadra della Rosy Dance si è già distinta a livello italiano e internazionale. Dopo il galà di Bergamo, a inizio marzo sarà impegnata nei Giochi nazionali invernali Special Olympics in programma a Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo: i migliori atleti in gara conquisteranno l'accesso ai Giochi mondiali invernali Special Olympics che nel 2025 (dall’8 al 16 marzo) si svolgeranno a Torino.

L'incontro con l'assessore regionale Elena Lucchini in visita alla Rosy Dance

Intanto nei giorni scorsi Giada ha incontrato Elena Lucchini, assessore della Regione Lombardia con delega alla famiglia, disabilità e pari opportunità. "Su invito della mia amica Giada Canino, campionessa paralimpica europea di danze latino americane e danze standard, ho visitato il centro sportivo di Villongo, in provincia di Bergamo, dove si allenano le ragazze e i ragazzi della squadra Rosy Dance - ha scritto sui propri canali social Elena Lucchini - Una bellissima realtà dove Giada, insieme agli altri atleti, si esercita per raggiungere nuovi importanti traguardi in Italia e nel mondo. Complimenti a tutti!"