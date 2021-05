"Amici dei Pompieri di Valmadrera": Giandomenico Bellaviti è il nuovo presidente

Via Sabatelli

È Giandomenico Bellaviti il nuovo presidente dell’Associazione Amici dei Pompieri di Valmadrera Onlus, la compagine, nata nel 2009, a sostegno dell’attività dei volontari Vigili del Fuoco della cittadina. Accanto a lui, all’interno del Consiglio direttivo, Dario Combi, Emanuela Zangari e Sara Mandelli. L’Associazione, supportata da un nuovo gruppo di lavoro, è pronta a collaborare con l’Amministrazione comunale di Valmadrera e con il Comando provinciale di Lecco per dar vita a nuovi progetti e iniziative, volte allo sviluppo e al miglioramento dell’attività dei volontari, anche grazie a raccolte fondi e alla sensibilizzazione della cittadinanza.

«Pensiamo all'organizzazione di eventi»

«Siamo ancora alla ricerca di una sede, non potendo il Comando valmadrerese ospitare dei civili – ha spiegato Bellaviti – Incontreremo la settimana prossima il sindaco di Valmadrera per presentarci e presentare i nostri progetti, sperando di poter presto tornare a organizzare degli eventi». Il Gruppo, lo scorso anno, grazie a una raccolta fondi, ha riqualificato i bagni e gli spogliatoi del distaccamento valmadrerese ed è da sempre molto attiva in città. «Sono orgoglioso di questo nuovo incarico – ha commentato il neoeletto presidente - svolgerò i miei compiti con grande impegno, sostenendo l’attività dei nostri volontari».