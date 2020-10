Giocatore positivo al covid, il Rugby Lecco si ferma. Annullata l'amichevole a Parma

Annullata l’amichevole contro Parma per un caso di positività al Covid-19 in casa Rugby Lecco. È la stessa società del presidente Stefano Gheza a ufficializzare la notizia tramite comunicato stampa.

Il 30 ottobre i blucelesti effettueranno un tampone

«L’Asd Rugby Lecco informa che giovedì 22 ottobre un atleta della prima squadra è risultato positivo a tampone Covid-19. Nel rispetto del Protocollo Fir, tutti gli atleti che hanno partecipato all’allenamento di martedì 20 ottobre sono stati da subito sottoposti a quarantena volontaria. È stata effettuata la necessaria comunicazione alla competente Ats, la quale ha già preso in carico la gestione della situazione e informato che i giocatori effettueranno il tampone il 30 ottobre. La partita amichevole programmata domenica 25 ottobre è stata pertanto annullata».

La Federugby comunica che il campionato di serie A maschile e femminile scatterà il prossimo 22 novembre. La settimana successiva scatteranno i campionati di serie B e serie C (girone 1). Tutte le altre attività, organizzate dai Comitati Regionali - Serie C Girone 2, U18 Elite, U18 Regionale M/F, U16 M/F, U14 M/F, Coppa Italia Femminile - avranno inizio il 6 dicembre, analogamente alle attività propaganda e amatoriali.

Per quanto concerne il settore giovanile. Il movimento è fermo dopo il recente Dcpm e l'ordinanza emessa dalla Regione Lombardia, in attesa di nuove normative e indicazioni delle autorità in merito.