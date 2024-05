Lecco scatenata ai Giochi senza frontiere nella città gemella

Si rinnovano i rapporti di gemellaggio con la città belga di Overijse. Nel fine settimana dal 3 al 6 maggio, la Città di Lecco ha preso parte con una delegazione di amministratori e componenti del comitato gemellaggi ai "Giochi senza frontiere - Overijse ti sfida" promossi dalla città gemella. Presenti,tra gli altri, l'assessore ai lavori pubblici Maria Sacchi, il consigliere comunale Corrado Valsecchi, il capogruppo e componente del Comitato Gemellaggi, il presidente del Comitato Gemellaggi.

Insieme ad altre cinque squadre provenienti a loro volta da Comuni facenti parte dell’Unione Europea e gemellate con Overijse (Fankel in Germania, Macon in Francia e Terlana in Belgio), il team di Lecco si è cimentato nelle prove organizzate, tra cui una caccia al tesoro con enigmi sulla storia di un quartiere della città gemella e diversi circuiti sportivi. Questa modalità di socialità attraverso il gioco e lo sport è stata l’occasione per rinsaldare e rinnovare il legame di amicizia tra Lecco e la città belga, oltre a quello con Macon, presente all’appuntamento in quanto gemellata, oltre che con Lecco, anche con Overijse.