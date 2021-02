Contest fotografico: il vincitore vedrà la sua foto esposta in una gigantografia in piazza

Gioielleria colombo valorizza il patrimonio culturale e artistico dei colli briantei con un contest fotografico in occasione di San Valentino. La storica boutique di Casatenovo ha indetto un concorso social volto a celebrare l'amore per la natura e il territorio: "Colli Briantei - una storia d'amore".

Con l'iniziativa, la maison casatese rinsalda ancor di più lo storico legame con il territorio che da ben sette decenni la ospita. La volontà è evidenziare l’'attaccamento a questi luoghi celebri per le caratteristiche di bellezza, storicità e dal geniale fervore.

Il contest inizierà il 2 febbraio e sarà attivo per 10 giorni, fino al 12 febbraio. Gli utenti delle pagine social di Gioielleria Colombo saranno chiamati a inviare la loro foto del cuore scattata proprio nel territorio dei Colli Briantei. Le migliori cinque produzioni saranno pubblicate sul profilo Instagram e Facebook della gioielleria il 14 febbraio: la foto che riceverà nella giornata più like vincerà il contest diventando protagonista delle vetrine della boutique del centro di Casatenovo, con una gigantografia che sarà esposta sulla via principale della cittadina in Piazza Mazzini.

«La Brianza, terra costruita da imprenditori e uomini di buona volontà, allora come oggi, promise e mantenne il sogno di un uomo speso alla scienza orologiaia: così è nata l'avventura di Gioielleria Colombo. Con questa iniziativa oggi vogliamo celebrare il prestigio e la bellezza del territorio in cui viviamo, territorio che ci ha donato tanto» dichiara Dario Colombo, titolare di Gioielleria Colombo.