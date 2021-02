Giornata contro il bullismo, «La Lombardia in prima linea con progetti di prevenzione e contrasto»

« Secondo i dati Istat il 50% dei ragazzi intervistati tra gli 11 e i 17 anni riferisce di essere stato vittima di bullismo e quasi uno su cinque dichiara di aver subìto azioni tipiche di bullismo una o più volte al mese. Regione Lombardia da anni investe sulla creazione di reti e governance territoriali in grado di affrontare con competenza sia gli aspetti preventivi che quelli d’intervento nei confronti di questi preoccupanti fenomeni, che devono essere contrastati coinvolgendo i ragazzi, le famiglie, gli insegnanti e i servizi socio-sanitari ». Con questa nota gli uffici della Regione annunciano nuove iniziative e investimenti per contrastare fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in occasione della giornata nazionale contro questo allarmante fenomeno che cade proprio il 7 febbraio.

« Pandemia e uso scorretto dei social hanno aggravato il problema »

« In attuazione della Legge regionale del 2017 relativa alla "Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo", Regione Lombardia ha approvato l’iniziativa "Bullout 2.0", dando continuità alle linee di intervento proposte nelle annualità precedenti - spiega Alessandra Locatelli, assessore regionale a Famiglia, Solidarietà sociale e Disabilità, in occasione della quinta Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo - Grazie allo stanziamento di 500 mila euro, nelle prossime settimane, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, verranno individuate 13 scuole polo provinciali che lavoreranno alla realizzazione di programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione, anche di tipo informatico, attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica regionale bullismo/cyberbullismo. Gli effetti della pandemia e i cambiamenti delle abitudini nei nostri adolescenti, impongono nuove strategie e azioni mirate per contrastare in modo efficace un fenomeno tanto subdolo quanto purtroppo in crescita, attraverso l’uso scorretto dei social e amplificato dal difficile momento di solitudine e isolamento dovuto alle misure e alle limitazioni dell’emergenza in corso » .

« I progetti di quest’anno - aggiunge l’assessore - prevedono la costituzione di team operativi stabili che, attraverso la realizzazione di programmi di sostegno e il supporto di competenti figure professionali, associazioni e istituzioni attive sul territorio, si occuperanno delle vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo e delle loro famiglie, in collaborazione con le Autorità locali coinvolte. Non solo: nel progetto rientra la promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, creando percorsi riparatori quali attività di volontariato e lavori socialmente utili. Prezioso e rilevante sarà il contributo di enti e associazioni del nostro territorio attive nell’ambito della prevenzione. Proponiamo, inoltre - conclude Alessadra Locatelli - la terza edizione dell’Hackathon, iniziativa dedicata alla sicurezza in rete, un progetto di monitoraggio da valorizzare e implementare anche per il futuro » .

Marchio Bullot e piattaforma regionale

Tutte le iniziative sostenute da Regione Lombardia sul tema bullismo sono identificate dal marchio Bullout accompagnato dal payoff "Stop al bullismo". Le scuole della Lombardia possono inoltre contare su una piattaforma regionale, sempre frutto della collaborazione tra Usr Lombardia e Regione Lombardia, che dal 2020 sta consentendo alle scuole di avere immediati punti di riferimento per la gestione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo.