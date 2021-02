Giornata della donna a Valmadrera: quattro interviste alle eccellenze locali

L’Amministrazione Comunale di Valmadrera, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, organizza l’evento online “Il Futuro è Donna”.

La giornalista professionista freelance Katia Sala, già nota al grande pubblico per la conduzione di dibattiti e programmi televisivi, intervisterà per l'Amministrazione quattro donne originarie di Valmadrera che si sono affermate con successo in ambiti tradizionalmente maschili.

Le intervistate si sono distinte in particolare nel campo dell’Università e della Ricerca, in quello artistico, in quello sportivo e in quello manageriale, e con le loro testimonianze possono incoraggiare altre giovani a far valere i propri talenti sfruttando le opportunità e superando gli ostacoli.

Eliana Vassena, laureata in Neuropsicologia presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha vinto il premio “Marie Curie” a soli 29 anni; è docente universitario presso l’Università Radboud di Nimega, in Olanda.

Alessandra Canali, pittrice, ha esposto le sue opere in numerose mostre personali sul territorio nazionale; i suoi quadri sono stati esposti anche al Carousel du Louvre, Parigi, all’ ArteExpo di Budapest e in una mostra a New York nel 2021.

Cristina Isacchi si è distinta in ambito sportivo, vincendo la medaglia di bronzo nei 100 metri misti ai World Games Special Olympics, nel 2019.

Elisa Butti, vincitrice del premio BNP Paribas RE – IULM 2017, premio istituito con l'obiettivo di sostenere i 10 laureati più meritevoli di ogni anno accademico; a soli 29 anni ha guadagnato il ruolo di Team Leader presso la compagnia multinazionale di assicurazioni Generali Italia S.p.a.

Si auspica che queste quattro eccellenze femminili locali possano essere di ispirazione per tutte quelle donne che vogliano inseguire i propri sogni nella piena libertà. Purtroppo in questo anno di pandemia le disuguaglianze lavorative e le violenze di genere non sono cessate ma anzi si sono acuite. Da qui l’esigenza, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, di celebrare comunque questa giornata.

Il video con le interviste sarà visibile collegandosi al sito del Comune di Valmadrera https://www.comune.valmadrera.lc.it/ a partire da domenica 7 marzo 2021.