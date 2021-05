Valmadrera: la bandiera della Croce Rossa esposta fuori dal Municipio per la Giornata Mondiale

Anche a Valmadrera si celebra la Giornata mondiale della Croce Rossa. Martedì 4 maggio una piccola delegazione della Croce Rossa Italiana - Comitato di Valmadrera, costituita dal Presidente Giulio Oreggia e da Enrico Redi, ha consegnato al Sindaco Antonio Rusconi la bandiera della CRI per esporla accanto al tricolore, fuori del Palazzo comunale, in questa settimana che precede l'8 maggio, giorno in cui è prevista la Giornata.

Scopo dell'iniziativa è avvicinare la cittadinanza al Movimento di Croce Rossa e promuovere il ruolo dei volontari, fondamentali per l'attività dell'associazione.

Il Sindaco ha ringraziato il Presidente Oreggia, sottolineando «l'importanza dei servizi svolti dai volontari del Comitato valmadrerese, anche in collaborazione con l'Amministrazione comunale, in questo difficile periodo di emergenza sanitaria: il servizio di supporto alle persone anziane (consegna spesa, acquisto farmaci), la distribuzione delle mascherine alla popolazione, l'assistenza presso il polo vaccinale allestito presso il Centro Fatebenefratelli sia in occasione delle vaccinazioni antinfluenzali dello scorso autunno sia per le più recenti vaccinazioni anti Covid-19 per gli ultra ottantenni».

L'auspicio è che l'esempio generoso di tanti volontari porti nuove adesioni soprattutto da parte di giovani che vogliono mettersi a disposizione con entusiasmo.