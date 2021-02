Giornata di raccolta del farmaco, nel Lecchese aderiscono 39 farmacie

La pandemia non ferma la Giornata di raccolta del farmaco, che durerà dal 9 al 15 febbraio. Anche a Lecco Banco Farmaceutico invita i cittadini ad andare apposta in farmacia per donare un medicinale per chi ha bisogno.

Nelle oltre 5.000 farmacie che aderiscono in tutta Italia (riconoscibili perché espongono la locandina dell’iniziativa e il cui elenco è consultabile su www.bancofarmaceutico.org), sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. I farmaci raccolti (541.175 nel 2020, pari a 4.072.346 euro) saranno consegnati a oltre 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura delle persone indigenti, offrendo loro, gratuitamente, cure e medicinali. Si invitano i cittadini ad andare appositamente in farmacia per donare un farmaco.

Nel 2020 raccolte quasi quattromila confezioni

A Lecco e provincia, la raccolta si svolgerà in 39 farmacie. I farmaci raccolti sosterranno sette realtà del territorio che si prendono cura dei bisognosi. Durante l'edizione del 2020, nel Lecchese sono state raccolte 3.955 confezioni di farmaci (pari a un valore di oltre 30 mila euro) che hanno aiutato 5.034 ospiti o assistiti dei sette enti.

I beneficiari in provincia di Lecco

I farmaci raccolti nel Lecchese sono destinati ai seguenti enti o associazioni:

La Nostra Famiglia di Bosisio Parini

Caritas decanale di Lecco

Caritas – Centro di ascolto di Oggiono

Società San Vincenzo de’ Paoli di Lecco

Cooperativa L’Arcobaleno

La Bussola cooperativa Il Sentiero di Merate

Comunità Casa la Vita di Lecco

In Lombardia, nel 2020, sono state raccolte 151.613 confezioni di farmaci, pari a un valore di 1.179.657 euro. I medicinali raccolti hanno contribuito a curare 110 mila persone aiutate da 412 realtà caritative del territorio regionale.