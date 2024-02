Giorno del ricordo: l'omaggio di Lecco alle vittime delle foibe

Cerimona funestata dalla pioggia ma comunque intensa, sabato mattina, in occasione del Giorno del ricordo. A Lecco, sul lungolago, si è tenuta l'iniziativa in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. All'evento hanno partecipato diverse autorità, dal sindaco Mauro Gattinoni al vicepresidente della Provincia Mattia Micheli, con l'intervento del presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Il discorso del sindaco

"Come ogni anno ci ritroviamo qui, in riva Martiri delle Foibe a Lecco, per commemorare la ricorrenza del 10 febbraio, il “Giorno del Ricordo”. Se la data rappresenta un momento già previsto sul nostro calendario, i sentimenti che esprimiamo in quest’occasione hanno la necessità di rinnovarsi di anno in anno, di arricchirsi, di rifuggire la retorica.

Per questo ho trovato particolarmente calzante il discorso che lo scorso anno pronunciò il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di cui desidero leggere un breve estratto:

'Le dittature, tutte le dittature, falsano la storia, manipolando la memoria, nel tentativo di imporre la verità di Stato. […] Le prevaricazioni, gli eccidi, l’esodo forzato degli italiani dell’Istria, della Venezia Giulia e della Dalmazia costituiscono parte integrante della storia del nostro Paese e dell’Europa. Alle vittime di quelle sopraffazioni, ai profughi, ai loro familiari, rivolgiamo oggi un ricordo commosso e partecipe. Le loro sofferenze non dovranno, non potranno essere mai sottovalutate o accantonate'.

Sono passati 70 anni dai massacri delle foibe e dall’esodo giuliano-dalmata: la ricerca ha fatto il suo corso, le storie delle vittime di quei fatti tragici sono emerse e le Istituzioni italiane hanno riconosciuto 20 anni fa la necessità di un giorno per 'conservare e rinnovare la memoria', istituendo il 'Giorno del Ricordo' che oggi ci troviamo a commemorare.

Non è più tempo, se mai lo è stato, di sterili polemiche o di revisionismi: la sofferenza non può essere pretesto di scontro ideologico. Al contrario, riconoscendo ciò che è stato, il nostro compito è dare giusta voce alla sofferenza e portare avanti un messaggio di unità".