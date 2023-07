Il "team building" dei giovani imprenditori nell'azienda agricola

In tanti hanno partecipato al summit estivo dei giovani imprenditori del territorio organizzato nei giorni scorsi in Valtellina. I soci del Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio si sono riuniti all’azienda agrituristica "La Fiorida" di Mantello per la tradizionale giornata dedicata al team building.

Le attività proposte, che hanno visto mettere in campo abilità come la capacità di gestire il tempo, di problem solving e, naturalmente, di collaborazione e condivisione sono state valutate e intercalate a momenti di confronto. Obiettivo: consolidare lo spirito di squadra impegnandosi in esercizi ispirati al contesto, fra produzione di formaggi e taglio della legna.

"L’attività di team building si è confermata un'ottima opportunità per sviluppare la capacità di lavorare in squadra favorendo la coesione del nostro gruppo, come è già stato in passato - ha detto il presidente del Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio, Stefano Fumagalli - Siamo stati ospitati da una location fantastica ed è stato un vero piacere trovarci in provincia di Sondrio".

"L'ampia partecipazione dei colleghi, fra i quali diversi nuovi soci del Gruppo di età molto giovane, testimonia infatti il desiderio di stare insieme, ma anche l’interesse per le opportunità proposte dalla giornata. Ci avviciniamo alla pausa estiva - conclude Fumagalli - pensando già al nostro prossimo appuntamento: l'assemblea annuale del gruppo che si terrà come sempre a Varenna, il 13 settembre, e che sarà anche un'occasione per consolidare la collaborazione con i colleghi di Confindustria Como".