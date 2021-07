Si corre la tappa Colico-Colico al Giro d'Italia donne: come cambia la viabilità provinciale

Mercoledì 7 luglio la sesta tappa della corsa rosa prevede 155 chilometri per l'esatto periplo del Lago di Como: interessata la viabilità da Bellagio a Lecco e dal capoluogo a Colico

Arriva il Giro d'Italia donne sulle strade lecchesi. Mercoledì 7 luglio la sesta tappa della corsa rosa… al rosa sarà infatti la Colico-Colico, 155 chilometri per l’esatto periplo del Lago di Como. Previsti alcuni disagi per gli automobilisti dovuti alla chiusura della strada al passaggio delle atlete.

La frazione parte alle 11.05 da Piazza Garibaldi a Colico con una passerella fino al kmo 0 a Gera Lario, con partenza ufficiale per le 11.15. Si parte per 155 km verso Como, quindi risalendo sulla Lariana a Bellagio e scendere lungo la Provinciale 583 fino a Lecco. Le atlete, infine, percorreranno la SP72 sul lago fino a tornare a Colico, dove è situato il traguardo di tappa. Qui si può consultare la cronotabella con i passaggi preventivati.

Le modifiche in provincia

I Comuni chiuderanno le strade provinciali di propria pertinenza almeno un'ora prima del passaggio delle atlete. La comitiva percorrerà tutta la sponda del lago in territorio comasco e rientrerà in territorio lecchese, a Oliveto Lario, indicativamente nella fascia oraria 13.45-14.07.

Il plotone raggiungerà Lecco percorrendo la strada Provinciale 583 per poi costeggiare tutta la sponda orientale del lago lungo la Provinciale 72 fino al traguardo di Colico, con arrivo previsto tra le 15.22 e le 16.00.

L'ordinanza della Prefettura di Lecco prevede la sospensione temporanea della circolazione, in entrambi i sensi di marcia, sulle strade interessate dal percorso di gara per un periodo non superiore a 60 minuti prima della prima concorrente fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile fine gara ciclistica.

Le vie interessate a Lecco

A Lecco dalle ore 13.30 fino al termine del transito dei concorrenti verrà istituita la sospensione temporanea della circolazione stradale sulle strade ponte Kennedy, via Leonardo Da Vinci, Lungolario Isonzo, largo Europa, Lungolario Battisti, piazza Stoppani, Lungolario Cadorna, Lungolario IV Novembre, Lungolario Piave.

Così a Colico