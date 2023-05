La generosità dei tifosi al Giro d'Italia: raccolti oltre 4mila euro per l'ospedale

Grande successo per la raccolta fondi promossa dalla Polisportiva Monte Marenzo in occasione del recente (ed emozionante) passaggio del Giro d'Italia in valle San Martino. Angelo Fontana, responsabile dell'area sociale dell'associazione, esprime la sua gratitudine a tutti i partecipanti, alle generose donazioni dei premi in palio, alle attività economiche coinvolte e a tutte le persone che si sono impegnate nella vendita dei biglietti della sottoscrizione.

"Siamo orgogliosi di annunciare che la somma totale raccolta ammonta a ben 4.135 euro - commenta Angelo - Questa intera cifra sarà destinata al reparto di oncologia dell'ospedale Manzoni di Lecco per l'acquisto di un letto elettrico completo di materasso ad aria, che contribuirà a migliorare il comfort e le cure per i pazienti affetti da questa malattia".

José Joaquín Rojas il primo a tagliare l'abitato di Monte Marenzo

Durante il Giro d'Italia, il ciclista José Joaquín Rojas, con il numero 155, è stato il primo a tagliare l'abitato di Monte Marenzo, vincendo così il premio maggiore. "Congratulazioni a lui! Inoltre, desideriamo annunciare che la fortunata vincitrice della sottoscrizione è stata la signora Tecla Bonanomi".

Otto partecipanti all'iniziativa benefica hanno indovinato il pronostico correttamente, si tratta di Melissa Frigerio, Stefano Secomandi, Simona Rigamonti, Marina Mazzola, Miriam (infermiera dell'ospedale di Lecco), Sara Magni e Corinna Cogliucaru. Per determinare il vincitore finale, è stata effettuata un'estrazione a sorte pubblica nel pomeriggio martedì 23 maggio presso il campo sportivo di Monte Marenzo, nell'ambito del memorial Candido Cannavò. "Ancora una volta, ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa sottoscrizione un successo e a supportare il reparto di oncologia dell'ospedale Manzoni" - conclude Fontana.

I vincitori dell'estrazione a premi

L’estrazione a premi ha interessato anche tutti gli altri premi in palio, determinando i seguenti vincitori:

Tecla Bonanomi - buono spesa di 200 euro offerto dalla Conad di Calolziocorte

Roberto Losi - Maglia Rosa del Giro offerto dalla signora Alessandra Gaetani

Anna Rossi - buono spesa 100 euro offerto Punto Scarpe Group, corso Dante 20 Calolziocorte

Ernesto Ravasio - buono pranzo o cena Locanda Corte del Marascia, Calolziocorte

Marinella Dell’Orto - buono spesa da 30 euro offerto da Rigamonti Frutta di Lecco

Emiliana Nava - buono pizza per 2 persone al ristorante pizzeria a Fausto in Valcava

Letizia Papini - buono spesa da 20 euro offerto da Rigamonti Frutta di Lecco

Carmelo Borchiero - buono pranzo o cena offerto dal ristorante pizzeria da Fausto in Valcava

Valeria Fontana - buono spesa del valore di 20 euro offerto dal ristorante Pizzeria Patrunzì di Monte Marenzo

Giuseppina Bertolini - buono spesa da 30 euro offerto da Rigamonti Frutta di Lecco

Saulo Milani - buono spesa da 20 euro offerto da Rigamonti Frutta di Lecco.

Josè Joaquin Rojas della Movistar team, con il pettorale n. 155, ha dunque vinto il premio Candido Cannavò-Daniele Redaelli per aver transitato per primo in località Costa a Monte Marenzo. Per la prima volta il Giro d’Italia ha attraversato il comune della Valle San Martino in occasione della tappa Seregno-Bergamo e la Polisportiva, in collaborazione con il comune, ha istituito il premio. Alessandro Cannavò, figlio dello storico direttore della Gazzetta dello sport Candido, ha premiato sul palco di Bergamo José Joaquin Rojas. Il ciclista della Movistar team ha ricevuto la riproduzione di un particolare dell’affresco dal ciclo di Santa Margherita conservato nell’omonima chiesa di Monte Marenzo (XIV - XV secolo). Presente anche il sindaco di Monte Marenzo, Paola Colombo.

Il sindaco Paola Colombo: "Il Giro è un patrimonio di valori"

"Il Giro d'Italia non è una manifestazione che riguarda solo il mondo e gli appassionati del ciclismo - ha sottolineato Paola Colombo - è un patrimonio di valori, un retaggio storico proiettato al futuro che si sposta ogni anno in luoghi diversi. Abbiamo lavorato per valorizzare al meglio questa opportunità, una vetrina davvero unica”. L'organizzazione del Giro è stata molto felice dell'iniziativa e ha invitato a Bergamo una delegazione composta proprio dal sindaco Paola Colombo, dal parroco don Angelo Roncelli, dal cavalier Angelo Fontana della Polisportiva, Alessandro Cannavò e Alessandra Gaetani. Alla Polisportiva è stato donato un registro con le firme dei vari protagonisti dell'evento ciclistico.