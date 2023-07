Le 5 gite fuoriporta per soddisfare la voglia di "evasione" dei lecchesi

È una domenica di bel tempo e si è indecisi su cosa fare: una puntata in montagna, un tuffo al lago, una passeggiata per i vari lungolago o sentieri di cui il nostro territorio è ricco. Poi, però, subentra la noia della routine, così qualcuno sussurra la frase canonica: "Perché non andare da qualche altra parte?"

Proprio per cercare di soddisfare la curiosità di chi vuole trascorrere una giornata fuori provincia, ma non troppo lontano, e magari evitare l'invasione di turisti e villeggianti che ormai caratterizza i nostri weekend, proponiamo cinque consigli per altrettante mete di sicuro interesse. Come al solito teniamo a specificare che non si tratta di una classifica, bensì di semplici scelte a cura della redazione.

La spiaggia della Polinesia a 50 km

Il "mare in città" a pochi chilometri da Lecco, precisamente all’Acquaworld di Concorezzo. La più grande piscina al coperto d’Italia si amplia. Come anticipato la scorsa primavera, a giugno 2023 si è svolto il taglio del nastro di Tiki Bay, la nuova area esterna di ben 10mila metri quadrati che si ispira alle spiagge della Polinesia. Un’area unica nel suo genere in Lombardia dove l’elemento acqua si unisce a un paesaggio con splendida sabbia bianca, fitta vegetazione in uno scenario da vera isola tropicale.

Tiki Bayè composta da un nuovo playground acquatico in una vasca di quasi 1.000 mq con acqua a 20 cm pensato appositamente per tutte le famiglie con bambini nella fascia d’età 0-12 anni con una nuova, grande Water Tower; la "Maki Maki Tower", da cui si può vivere tutta l’emozione della discesa da ben 6 nuovi scivoli tutti immersi nella giungla tropicale. Di fronte alle splendide spiagge è presente "Kaora", un’area con altre 4 tipologie scivoli: un mini "magic cone", un mini boomerang e 2 scivoli che accettano bambini a partire da 80 cm di altezza accompagnati dai loro genitori con discese su gommoni doppi. A fare da cornice alle nuove attrazioni, una grande spiaggia da 1.500 mq di sabbia bianca accuratamente selezionata per non surriscaldarsi al sole.

Il castello del Gaudì di Grosio

Anche a Lecco diventa sempre più celebre l'attrazione costruita da Nicola Di Cesare, pensionato abruzzese da mezzo secolo trapiantato a Grosio, in Valtellina. Nel giardino di casa, lungo l'imponente sperone di roccia che sovrasta la sua abitazione, l'uomo ha costruito un vero e proprio castello, mettendo in fila oltre 200 gradini tra muretti a secco, pareti decorate con mosaici, piante e vasi.

Un'opera d'arte maestosa, visibile anche a centinaia di metri di distanza, in grado di richiamare migliaia di visitatori ogni mese. Tanto che ormai si parla di "castello del Gaudì di Grosio", vista la somiglianza con la casa Batllo del celebre architetto catalano. In poco più di un'ora e mezza da Lecco si arriva nel cuore della Valtellina per ammirare questa costruzione spettacolare.

Nel regno dei girasoli in Brianza

A pochi chilometri dalla provincia di Lecco il dedalo fiorito più grande d'Italia (e l'unico del genere). Un milione di girasoli tra cui passeggiare, perdersi e ritrovarsi. In un angolo incantato d'estate. Come in un quadro di van Gogh. In Brianza, a pochi chilometri dal confine con la provincia di Lecco, dal pomeriggio di giovedì 6 luglio è aperto al pubblico il labirinto di girasoli di Shirin, nel comune di Ornago. Il più grande in Italia.

Dopo il successo dello scorso anno, con quasi 15mila ingressi, quest'anno hanno fatto le cose in grande Elmina e Carolina Brambilla, le sorelle titolari dell'attività che dopo il lockdown hanno creato un campo di raccolta di tulipani che in estate si è trasformato in una esplosione di giallo con il labirinto di girasoli e in autunno nel regno delle zucche.

Marmotte e aquile nel Parco Nazionale dello Stelvio

Puntata al Parco Nazionale dello Stelvio? È una delle più grandi riserve naturali d’Europa e comprende Alto Adige, Trentino e Lombardia. Ospita al suo interno una flora unica con fiori rari come la stella alpina e la rosa alpina, e una fauna davvero varia. Cervi, caprioli, stambecchi, camosci e aquile vivono serenamente in un contesto in cui si fa di tutto per preservare la biodiversità e trasmetterne il valore organizzando delle esperienze ad hoc.

Nel corso dell’estate, solitamente per un periodo che va da fine luglio a fine settembre, è possibile partecipare a tour faunistici con guide esperte che vi faranno conoscere il fascino della flora e della fauna. Ad esempio dal 19 luglio fino al 20 settembre si può andare alla scoperta delle marmotte e delle loro abitudini insieme agli esperti.

L’affascinante scenario naturale fa da sfondo all’escursione che porterà a scoprire anche l’aquila reale. Dal 19 luglio fino al 31 agosto è possibile partecipare a uscite organizzare all’interno dell’habitat naturale non solo dell’aquila, ma anche delle marmotte.

Se volete vivere un’esperienza suggestiva, allora non potete perdervi l’escursione che va da 21 luglio al 25 agosto per osservare la fauna del posto mentre si aggira nella natura al tramonto. Tra cervi, caprioli, camosci e rari gipeti sarà un momento davvero indimenticabile.

Grotta dell'Orso al confine con la Svizzera

La Grotta dell'Orso si trova in territorio italiano, a poche centinaia di metri dalla vetta del Monte Generoso. È raggiungibile a piedi percorrendo il sentiero che parte da Orimento oppure salendo in prossimità della stazione della Ferrovia del Monte Generoso. Situata sul versante orientale del monte, la Grotta ha custodito per millenni un importante giacimento costituito da un buon numero di reperti dell'Orso delle caverne (Ursus spelaeus), che viveva nella zona e che è estinto da circa 20mila anni. La Grotta dell'Orso fu scoperta nel 1988 da due speleologi della Sezione Ticino, appartenente all'Associazione Speleologia Svizzera, che, percorrendo in estate la zona, ne individuarono l'apertura.