Il Lago di Como è messo male: molto inquinate sette foci di torrente

Lo stato di salute delle acque del Lago di Como sarebbe pessimo. A testimoniarlo l'annuale indagine di Legambiente, 'Goletta dei laghi', che ha visto risultare fortemente inquinate 7 delle 11 foci di torrenti in cui sono stati effettuati campionamenti. Solo quattro, dunque, sono entro i limiti di legge. I dati fanno riferimento al 2023.

Tra i sette punti 'incriminati' tre foci - quelle del torrente Cosia, torrente Albano e Meria - confermano le criticità già riscontrate nei monitoraggi 2023; gli altri quattro punti - le foci dei torrenti Inganna, Esino, Caldone e Gallavesa nel Lecchese -, che lo scorso anno erano tutti entro i limiti di legge, sono risultati nel 2024 fortemente inquinati.

"Purtroppo dobbiamo constatare che poco è cambiato rispetto alle criticità evidenziate negli anni precedenti dalle analisi di Goletta dei Laghi" dichiarano i Circoli Legambiente di Bellano e Lecco e di Como. "Una fotografia che, a fasi alterne, si ripresenta puntuale soprattutto nei punti dove ancora oggi non sono state messe in atto azioni per potenziare le reti fognarie, i collettori o il recapito finale ai depuratori. Periodi di forte siccità o, al contrario, di piogge intense pongono un interrogativo ancora più stringente rispetto agli investimenti che mancano e a quelli fatti finora. Emblematiche continuano a essere le situazioni della città di Como con il torrente Cosia, ricettacolo di scarichi non controllati, del torrente Caldone a Lecco che riceve, evidentemente, reflui non collettati. Chiediamo di accelerare i controlli e i conseguenti interventi sulle fognature, per evitare di alimentare l'inquinamento del lago già messo sotto pressione da navigazione, cementificazione e pressione turistica".