Goletta dei laghi torna a misurare la qualità delle acque del Lario

La tappa sul Lago di Como, che coinvolgerà anche il Lecchese, è in programma l'8 e 9 luglio: l'equipaggio di Legambiente sarà impegnato in attività di raccolta di campioni

Torna in Lombardia Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente di monitoraggio della qualità delle acque. Appuntamento dal 3 al 14 luglio, con particolare attenzione alla segnalazione del malfunzionamento o della mancanza di sistemi di depurazione e delle attività che minacciano gli ecosistemi lacustri.

L'equipaggio sarà impegnato in attività di raccolta dei campioni di acque, che verranno poi analizzati in laboratorio coadiuvati da squadre di volontari sulle coste e a centro lago per la ricerca delle microplastiche disperse. Al termine di ogni tappa sarà convocata una conferenza stampa per comunicare i risultati delle analisi. La tappa sul Lago di Como, che coinvolgerà anche il Lecchese, è in programma l'8 e 9 luglio.

Il calendario della campagna

Laghi Maggiore, Varese e Ceresio: dal 3 al 7 luglio

Lago di Como: 8-9 luglio

Lago d’Iseo: 10-11 luglio

Lago di Garda: dal 12 al 14 luglio