«Google, cosa vedere in Lombardia»: ma nella foto di Como c'è la skyline di Lecco

Clamoroso abbaglio del più noto portale web nella sua sezione "Travel": uno spot gratuito per il capoluogo manzoniano, che secondo Expedia è anche la prima località da visitare in regione

Cerchi "Como" su Google Travel e trovi tutte le informazioni utili; peccato, però, che la foto copertina non ritragga il capoluogo lariano, ma la skyline di Lecco, con il Matitone in bella evidenza e la città manzoniana alle sue spalle.

Non è certo uno straordinario spot turistico quello che il più noto portale internet riserva a Como. Il primo motivo è semplice: l'immagine associata, ciò che più si scolpisce negli occhi dell'utente, raffigura un classico panorama di Lecco. C'è, inoltre, l'aggravante della descrizione: «Città sul lago di Como, nota per la funicolare, il Duomo gotico e Villa Olmo sul lago".

Ulteriore affronto è il contrappasso: fra tutte le città che potrebbero comparire, l'utente in cerca di Como si ritrova l'altro capoluogo di provincia sul Lario, competitor turistico e soprattutto in ambito sportivo, come testimonia l'accesa rivalità fra tifoserie sublimata nella scorsa stagione calcistica di Serie C, con la promozione in B del Como ma uno storico 7-0 nei confronti diretti a favore dei blucelesti.

Per Lecco, all'opposto, si tratta di una paradossale grande pubblicità gratuita, perché chi cerca "cosa vedere in Lombardia", alla voce "Como", trova ancora una volta il campanile di San Nicolò, simbolo della città, in evidenza.

L'ottimo momento promozionale lecchese è confermato da un'altra ricerca, "10 località sul Lago di Como". Secondo il noto portale Expedia.it, infatti, Lecco è al primo posto tra quelle da visitare, con una didascalia che piacerà tanto ai lecchesi: «Forse messa un po' troppo spesso in disparte rispetto a Como, Lecco merita una sosta. La città è più piccola e si visita in breve tempo».

Indubbiamente i vip scelgono di più il ramo comasco per i loro soggiorni, ma andando avanti di questo passo, grazie all'influenza del web, nel prossimo futuro la situazione potrebbe cambiare.