Pienone per il GRRRigna Comics: la Valsassina diventa capitale del fumetto

Seconda edizione a segno. È cosa nota che il secondo appuntamento sia il più difficile nella storia di un Comics ed il “GRRRigna” ne esce a testa alta. Il fine settimana dedicato al fumetto in quel di Pasturo, Cremeno e Barzio raccoglie l’entusiasmo degli appassionati e l’affetto degli ospiti, coccolati dall’organizzazione ed ammirati dal pubblico.

Il meteo ha fatto qualche dispetto al Festival diffuso del fumetto, mentre i momenti di bel tempo hanno decisamente premiato la proposta dell’associazione culturale La Fucina. Tutto esaurito infatti per Teresa Radice e Stefano Turconi, in dialogo con Pelati&Fumetti, e per Claudio e Marco Villa, protagonisti di una colazione allo Chalet di Barzio abilmente ‘arbitrati’ da Davide Barzi, così come il sole ha accompagnato Francesco Castelli ed Emanuele Tenderini e il pomeriggio di giochi in scatola con Lario Ludens nella piazza di Cremeno.

Ben riusciti anche gli appuntamenti per i più piccoli, a partire dal seminario manga con Ilaria Gelli, dal laboratorio di Olga Arrigoni Neri e l’intrattenimento di Isa Bubble Show. Tante le famiglie che hanno visitato la mostra degli elaborati realizzati dagli studenti dell’ICS di Cremeno. Reciproca amicizia quella nata tra Centometri edizioni e il Coe, dove Stefano Colombo e Gianluca Alzati hanno presentato la biografia a fumetti ufficiale di Javier Zanetti, storico capitano dell’Inter.

Di grande interesse gli eventi di apertura e chiusura. Al cineteatro di Pasturo si è parlato di storia del fumetto con Kuro e Pelati&Fumetti, ma anche della passione che ha trasformato due accaniti lettori in Youtuber tra i più apprezzati. Quello di Alessandro Piccinelli è invece un talento che lo ha portato a conquistare la fiducia tanto dei lettori dell’intramontabile Tex quanto dei seguaci di Zagor, supereroe moderno e sempre in evoluzione.

“Tre giorni intensi e ricchi di soddisfazioni - commenta Cesare Canepari, socio de La Fucina - resi possibili grazie al lavoro di squadra dei tanti volontari che hanno dedicato del tempo al progetto. Ringraziamento sincero per l’Avis comunale di Lecco e per la Banca della Valsassina, due realtà senza le quali il festival non esisterebbe, e per tutti coloro i quali hanno concesso gli spazi in cui realizzare il festival, venendo incontro ai nostri desideri”.

“Ciò che più ci inorgoglisce - chiosa la presidente de La Fucina, Francesca Arrigoni Marocco - è il calore con il quale i protagonisti del mondo del fumetto hanno accolto il nostro invito. Parliamo di professionisti di grandissimo talento ma di altrettanta umanità, inseguiti dalle fiere più prestigiose eppure gratificati dalla genuina accoglienza riservata loro da un piccolo festival quale è il GRRRigna Comics. Il loro incoraggiamento è già il primo passo verso l’edizione 2025”.