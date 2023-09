La fotografia è un hobby, in questo caso, tutto da condividere. Del resto si catturano delle istantanee proprio con lo scopo finale di cristallizzare un singolo momento. E di momenti ne hanno messi parecchi su pellicola - su scheda Sd, per stare al passo con i tempi - i membri del gruppo "Quelli di FotoRota", formato dagli appassionati che si sono messi gratuitamente a disposizione anche per varie iniziative lecchesi come "Premana rivive l'antico", Pride Lecco, Scigamatt e ResegUp.

Il gruppo ricreativo conta su quasi mille iscritti all'interno del gruppo Facebook propone iniziative fotografiche gratuite e aperte a tutti, così come l'attività si svolge da anni senza fini di lucro. I membri non sono solamente lecchesi, ma provengono da tutta la Lombardia. Sono persone che hanno frequentato i corsi proposti dallo storico studio di Belledo, “ma tante altre si sono aggregate per passaparola e passione”, ci racconta Luigi Rota.

“Il gruppo li vede coinvolti spesso per organizzare uscite fotografiche per valorizzare il nostro territorio. Dalle foto sulle vette, ai paesaggi, passando per il lago, le foto street scattate a Milano, Bergamo e via dicendo. Insieme siamo andati in Svizzera, Valtellina, Valchiavenna e altre città d’arte. In occasione della ResegUp sono andati sul campo trenta fotografi, per l'ultima Scigamatt erano una ventina a documentare la gara”.

Per conoscere le prossime iniziative proposte dal gruppo è sufficiente iscriversi al gruppo Facebook e tenere d'occhio gli aggiornamenti che vengono forniti: già in programma varie uscite fotografiche tra ottobre e dicembre.