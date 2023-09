"Diamo energia al cambiamento", il Gse ha iniziato a Lecco il suo giro d'Italia

Con la tappa di ieri a Lecco ha preso ufficialmente il via il roadshow "Diamo energia al cambiamento": l'iniziativa del Gse sul territorio per supportare comuni, imprese e scuole nella transizione energetica.

Grazie alla Provincia di Lecco e al supporto della presidente Alessandra Hofmann che ha voluto organizzare insieme al Gestore dei Servizi Energetici la prima tappa della sessione pensata per i componenti delle giunte comunali, i responsabili degli uffici tecnici, gli energy manager, è stato possibile presentare le opportunità di sviluppo legate alla transizione energetica degli enti locali e i meccanismi di incentivazione messi a disposizione dal Gse per garantire ai territori un percorso che sappia coniugare la decarbonizzazione, la neutralità tecnologica, la sicurezza energetica e, non ultimo, lo sviluppo economico.

Un incontro anche con gli studenti

La giornata si è svolta in tre tappe, incontrando prima le scuole, a seguire le imprese e la pubblica amministrazione e ha avuto inizio dall'istituto Viganò di Merate, con la presenza anche degli studenti del liceo scientifico Agnesi, con la sessione dedicata al "Gse incontra le scuole". Con i ragazzi delle classi quarte e quinte si è parlato di sostenibilità, transizione ecologica, sicurezza del sistema energetico, impatto economico e sociale e neutralità tecnologica.

Il viaggio per le regioni con l'auto a metano

Il viaggio attraverso tutte le regioni italiane è iniziato e continuerà a bordo di un'automobile a biometano, che rappresenta un importante fonte energetica rinnovabile per raggiungere gli obiettivi comunitari e supportare la filiera industriale italiana, ricca di competenze e tecnologicamente all'avanguardia nei carburanti alternativi. Un tema che ha catturato l'attenzione e l'interesse degli alunni.

Il confronto alla Camera di commercio

Nel pomeriggio il Gse ha incontrato le imprese presso la Camera di commercio di Como-Lecco, con il Presidente Marco Galimberti, per l'incontro con le associazioni di categoria e le imprese, seconda tappa del roadshow "Diamo energia al cambiamento". Il Gse mette a disposizione una serie di strumenti per incentivare gli interventi di efficientamento energetico, ma è anche il soggetto gestore delle comunità energetiche rinnovabili che sono un'opportunità straordinaria da cogliere per le imprese e soggetto attuatore di 6 misure del Pnrr che coinvolgono il mondo agricolo.

Premiati 4 comuni virtuosi

Ieri le associazioni di categoria si sono potute confrontare con i tecnici del Gse sugli strumenti di incentivazione più congruenti con le esigenze del tessuto produttivo del territorio lecchese. Oltre a presentare i tanti strumenti che il Gse mette a disposizione degli enti locali, l'incontro è stato l'occasione per conferire il Premio "Vivi" dedicato ai comuni virtuosi, alle amministrazioni di Cernusco Lombardone, Introzzo, Nibionno e Paderno D'Adda e ascoltare le testimonianze dei comuni seguiti e finanziati.

I numeri illustrati da Paolo Arrigoni

"L'attitudine alle energie rinnovabili in Italia sta cambiando. Sul fotovoltaico, al 30 giugno 2023, abbiamo raggiunto gli 1,3 milioni di impianti, in aumento di 9 volte rispetto al 2010. Mentre sul fronte delle comunità energetiche oggi in Italia sono attive 92 configurazioni di autoconsumo - ha dichiarato il presidente del Gse, Paolo Arrigoni, ex sindaco di Calolziocorte e già parlamentare - che ha poi fornito alcuni importanti dati sulla provincia di Lecco. I numeri della provincia di Lecco sono rilevanti: il Gse attualmente assiste 36 enti pubblici, di cui 33 comuni. 3 sono i progetti di edilizia scolastica finanziati dal Pnrr e cofinanziati dal Gestore".

Tra le risorse e i servizi erogati: 6,4 milioni tramite il Conto Termico impegnati a favore di pubbliche amministrazioni per 110 progetti; 125 interventi di efficientamento energetico, di cui 59 di Coefficiente ad Alto Rendimento; 13 interventi sull'illuminazione pubblica e 7.456 impianti fotovoltaici per 86 MW complessivi. Inoltre, i progetti ammessi a fondi Pnrr sono 8 per l'agrisolare, 1 di teleriscaldamento e 27 per 54 punti di colonnine per la ricarica rapida. "Le tappe dell'iniziativa saranno declinate tenendo conto delle diverse esigenze del territorio, cercando di valorizzare le peculiarità proprie del mondo imprenditoriale locale".